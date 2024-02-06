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بلينكن أمام تحديات كبرى لوقف الحرب في غزة

2/6/2024 11:21:03 PM
(MENAFN- Al Watan) يواجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي بدأ بجولة من الزيارات على أمل المضي قدما في وقف محتمل للحرب في قطاع غزة، وإتمام صفقة النار، والتخطيط لما بعد الحرب مع تهدئة التوترات الإقليمية، على الجبهات الثلاث تحديات كبرى، فهناك خلاف علني بين حماس وإسرائيل حول العناصر الأساسية لهدنة محتملة. ورفضت إسرائيل دعوات الولايات المتحدة لإيجاد طريق لإقامة دولة فلسطينية، ولم يظهر حلفاء إيران المسلحون في المنطقة مؤشرات تذكر على أن الضربات الأمريكية ستردهم.
وفي الوقت نفسه، بدأت حماس في غزة في الظهور من جديد في بعض المناطق الأكثر دماراً بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، وهو مؤشر على أن هدف إسرائيل المركزي المتمثل في سحق الجماعة لا يزال بعيد المنال. وتظهر لقطات فيديو من نفس المناطق دمارًا واسعًا بسبب الهجمات الإسرائيلية، حيث تضرر أو دمر كل مبنى تقريبًا.
مواصلة الهجوم
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الجيش سيواصل عملياته في شمال غزة لعدة أشهر وسيمضي قدما في هجومه الرئيسي في الجنوب، حيث يخوض قتالا عنيفا منذ أسابيع حتى تكون له ((سيطرة كاملة)) على القطاع.
وأضاف أن الهجوم سيصل في نهاية المطاف إلى مدينة رفح على الحدود المصرية، حيث لجأ نحو 1.5 مليون فلسطيني نازح. وقالت مصر إن الانتشار الإسرائيلي على طول الحدود سيهدد معاهدة السلام التي وقعها البلدان قبل أكثر من أربعة عقود.
إنشاء دولة
والتقى بلينكن مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد وقت قصير من وصوله إلى الرياض. وقال مسؤولون إن المملكة ترفض العدوان والهجمات وتطلب خطة ذات مصداقية لإنشاء دولة فلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن بلينكن ((شدد على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة ومنع المزيد من انتشار الصراع))، وناقش هو وولي العهد ((أهمية بناء منطقة أكثر تكاملا وازدهارا)).
لكن أي صفقة كبرى من هذا القبيل تبدو بعيدة المنال في ظل استمرار الحرب في غزة، حيث تم نقل 113 جثة إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، وفقا لوزارة الصحة في القطاع وأضافت الوكالة أن 205 أشخاص آخرين أصيبوا.
وبهذا يرتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين منذ نحو أربعة أشهر من الحرب إلى 27478. ولا تفرق الوزارة بين المدنيين والمقاتلين في إحصائها لكنها تقول إن معظم القتلى من النساء والأطفال.
و سوت الحرب مساحات شاسعة من القطاع الصغير بالأرض، وشردت %85 من سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني ودفعت ربع السكان إلى

حماس تعود
وأغضب الاحتلال مقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت يعد أحدث علامة على تأكيد سيطرة حماس على أجزاء من الشمال. ويقول السكان إن قوات الأمن التي تقودها حماس، والتي بلغ عددها عشرات الآلاف قبل الحرب، بدأت في الظهور مرة أخرى في بعض المناطق، حيث تركز على توزيع رواتب الموظفين المدنيين وقمع اللصوص.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه شن عمليات مستهدفة في شمال غزة خلال الأسبوع الماضي لمنع حماس من إعادة بناء قدراتها.
وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب حتى تسحق إسرائيل قدرات حماس العسكرية والحكمية.
وأشعلت الحرب التوترات في جميع أنحاء المنطقة، حيث أدت موجة من الضربات والهجمات المضادة إلى زيادة خطر نشوب صراع أوسع نطاقا.

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