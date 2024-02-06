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ترتيب خلافة العرش البريطاني

2/6/2024 11:21:03 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما يتلقى الملك تشارلز الثالث العلاج من السرطان، يظل ملك بريطانيا ورئيس الدولة. وهذا هو ترتيب الخلافة على العرش:
1 - الأمير ويليام، الابن الأكبر لتشارلز والأميرة الراحلة ديانا، وهو متزوج من كيت، أميرة ويلز، ويتبعه أطفالهما الثلاثة في خط الخلافة.
2 - الأمير جورج، أمير ويلز، ولد في يوليو 2013.
3 - الأميرة شارلوت، أميرة ويلز، ولدت في مايو 2015.
4 - الأمير لويس، أمير ويلز، ولد في أبريل 2018.
5 - الأمير هاري، الابن الأصغر لتشارلز وديانا، الذي تخلى عن واجباته الملكية، ولكنه احتفظ بمكانته في الصف.
6 - آرتشي ماونتباتن وندسور، ولد لهاري وميغان، دوقة ساسكس، في مايو 2019.
7 - ليليبيت ماونتباتن وندسور، ولدت لهاري وميغان في يونيو 2021.
8 - الأمير أندرو، ابن الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب.
9 - الأميرة بياتريس، الابنة الكبرى لأندرو وزوجته السابقة سارة فيرغسون.
10 - سيينا إليزابيث، ابنة بياتريس وإدواردو مابيلي موززي، وولدت في سبتمبر 2021.
11 - الأميرة يوجيني، الابنة الصغرى لأندرو وفيرغسون.
12 - أغسطس بروكسبانك، ولد ليوجيني وجيمس بروكسبانك في فبراير 2021.
13 - إرنست بروكسبانك، ولد ليوجيني وجيمس بروكسبانك في مايو 2023.
14 - الأمير إدوارد، أصغر أبناء إليزابيث الثانية وفيليب.
15 - جيمس، الفيكونت سيفيرن، ابن إدوارد وزوجته صوفي، دوقة إدنبرة.
16 - السيدة لويز ماونتباتن وندسور، ابنة إدوارد وصوفي.
17 - الأميرة آن، الطفلة الثانية والابنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب.
18 - بيتر فيليبس، ابن آن وزوجها السابق مارك فيليبس.
19 - سافانا فيليبس، الابنة الكبرى لبيتر فيليبس وزوجته السابقة أوتوم كيلي.
20 - إيسلا فيليبس، الابنة الصغرى لبيتر فيليبس وأوتوم كيلي.
21 - زارا تيندال، ابنة الأميرة آن ومارك فيليبس.
22 - ميا تيندال، الابنة الكبرى لزارا وزوجها مايك تيندال.
23 - لينا تيندال، الابنة الصغرى لزارا ومايك تيندال.
24 - لوكاس تيندال، ابن زارا ومايك تيندال.

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