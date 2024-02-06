الوقود الأحفوري يقلل من أرباح BP البريطانية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت شركة النفط البريطانية BP عن أرباح سنوية أضعف قليلاً من المتوقع، بعد انخفاض أسعار الوقود الأحفوري.
وسجلت شركة الطاقة الكبرى أرباحاً أساسية لتكلفة الاستبدال، تستخدم كبديل لصافي الربح، بقيمة 13.8 مليار دولار لعام 2023، وهو انخفاض حاد من الرقم القياسي البالغ 27.7 مليار دولار في العام السابق.
وكان المحللون يتوقعون أرباحاً صافية قدرها 13.9 مليار دولار لعام 2023 بأكمله.
هذا وسجلت شركة BP أرباحاً صافية للربع الرابع بلغت حوالي 3 مليارات دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 2.6 مليار دولار.
وأعلنت شركة BP عن زيادة بنسبة 10% في أرباحها وبرنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 1.75 مليار دولار.
كما انخفضت أسهم الشركة المدرجة في لندن بنسبة 2.6% تقريباً منذ بداية العام.
وأعلنت شركة shell البريطانية عن أرباح أقوى من المتوقع للعام بأكمله، معلنة عن زيادة بنسبة 4% في أرباحها وبرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 3.5 مليارات دولار.
وتأتي أحدث نتائج شركة BP في الوقت الذي تواجه فيه الشركة ضغوطاً من أحد المستثمرين الناشطين بشأن إستراتيجيتها.
وفي رسالة إلى رئيس شركة BP هيلج لوند والرئيس التنفيذي المؤقت آنذاك موراي أوشينكلوس في أكتوبر، حثت شركة Bluebell Capital Partners الشركة على زيادة استثماراتها في النفط والغاز وتقليل الإنفاق على الطاقة النظيفة.
ومنذ ذلك الحين، أعرب جوزيبي بيفونا، من شركة Bluebell Capital، عن إحباطه من أداء سعر سهم شركة BP ((المخيب تماماً)) مقارنة بنظيراتها الأميركية والأوروبية.
وقد واجهت شركة BP أيضاً تغييراً في القيادة عبر وسائل الإعلام. وعينت الشركة موراي أوشينكلوس رئيساً تنفيذياً دائماً الشهر الماضي، بعد أربعة أشهر تقريباً من استقالة سلفه برنارد لوني بعد أقل من أربع سنوات في المنصب.
وتحت قيادة لوني، وعدت شركة BP بأن إجمالي انبعاثاتها سيكون أقل بنسبة 35% إلى 40% بحلول نهاية العقد.
الشركة، التي كانت واحدة من أوائل شركات الطاقة العملاقة التي أعلنت عن خطط لخفض الانبعاثات إلى صافي الصفر ((بحلول عام 2050 أو قبل ذلك))، قامت بتخفيف هذه الخطط المناخية في العام الماضي. وقالت شركة BP منذ عام تقريباً إنها ستستهدف بدلاً من ذلك خفضاً بنسبة 20% إلى 30%، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى مواصلة الاستثمار في النفط والغاز لتلبية الطلب.
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