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الوقود الأحفوري يقلل من أرباح BP البريطانية

2/6/2024 11:21:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة النفط البريطانية BP عن أرباح سنوية أضعف قليلاً من المتوقع، بعد انخفاض أسعار الوقود الأحفوري.
وسجلت شركة الطاقة الكبرى أرباحاً أساسية لتكلفة الاستبدال، تستخدم كبديل لصافي الربح، بقيمة 13.8 مليار دولار لعام 2023، وهو انخفاض حاد من الرقم القياسي البالغ 27.7 مليار دولار في العام السابق.
وكان المحللون يتوقعون أرباحاً صافية قدرها 13.9 مليار دولار لعام 2023 بأكمله.
هذا وسجلت شركة BP أرباحاً صافية للربع الرابع بلغت حوالي 3 مليارات دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 2.6 مليار دولار.
وأعلنت شركة BP عن زيادة بنسبة 10% في أرباحها وبرنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 1.75 مليار دولار.
كما انخفضت أسهم الشركة المدرجة في لندن بنسبة 2.6% تقريباً منذ بداية العام.
وأعلنت شركة shell البريطانية عن أرباح أقوى من المتوقع للعام بأكمله، معلنة عن زيادة بنسبة 4% في أرباحها وبرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 3.5 مليارات دولار.
وتأتي أحدث نتائج شركة BP في الوقت الذي تواجه فيه الشركة ضغوطاً من أحد المستثمرين الناشطين بشأن إستراتيجيتها.
وفي رسالة إلى رئيس شركة BP هيلج لوند والرئيس التنفيذي المؤقت آنذاك موراي أوشينكلوس في أكتوبر، حثت شركة Bluebell Capital Partners الشركة على زيادة استثماراتها في النفط والغاز وتقليل الإنفاق على الطاقة النظيفة.
ومنذ ذلك الحين، أعرب جوزيبي بيفونا، من شركة Bluebell Capital، عن إحباطه من أداء سعر سهم شركة BP ((المخيب تماماً)) مقارنة بنظيراتها الأميركية والأوروبية.
وقد واجهت شركة BP أيضاً تغييراً في القيادة عبر وسائل الإعلام. وعينت الشركة موراي أوشينكلوس رئيساً تنفيذياً دائماً الشهر الماضي، بعد أربعة أشهر تقريباً من استقالة سلفه برنارد لوني بعد أقل من أربع سنوات في المنصب.
وتحت قيادة لوني، وعدت شركة BP بأن إجمالي انبعاثاتها سيكون أقل بنسبة 35% إلى 40% بحلول نهاية العقد.
الشركة، التي كانت واحدة من أوائل شركات الطاقة العملاقة التي أعلنت عن خطط لخفض الانبعاثات إلى صافي الصفر ((بحلول عام 2050 أو قبل ذلك))، قامت بتخفيف هذه الخطط المناخية في العام الماضي. وقالت شركة BP منذ عام تقريباً إنها ستستهدف بدلاً من ذلك خفضاً بنسبة 20% إلى 30%، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى مواصلة الاستثمار في النفط والغاز لتلبية الطلب.

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