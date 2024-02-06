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74%من اكتتابات الشرق الأوسط بالمملكة

2/6/2024 11:21:03 PM
(MENAFN- Al Watan) شكلت الاكتتابات العامة في المملكة نحو 74% من الاكتتابات العامة التي تمت بمنطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من العام الماضي. وأكدت المملكة العربية السعودية هيمنتها من حيث نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة مع 14 من أصل 19 إدراجا في الربع الرابع من 2023.
ووفقا لتقرير EY MENA IPO Eye للربع الرابع من 2023، شهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 48 اكتتابا عاما أوليا في 2023، ما أدى إلى جمع ما مجموعه 10.7 مليارات دولار أمريكي، وأسهمت خمس شركات إدراج، خاصة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، بـ58% من إجمالي عائدات الاكتتاب العام التي تم جمعها.
أبرز الاكتتابات
سجلت شركة أبوظبي للخدمات القابضة أعلى عائد بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، تليها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بقيمة 0.7 مليار دولار أمريكي، وتم إدراج كلا الاكتتابين في سوق تداول الرئيسي. أما الاكتتابات العامة الأولية الـ12 المتبقية، التي جمعت 140 مليون دولار أمريكي، فقد تم إجراؤها في نمو – السوق الموازية، التي شهدت أيضا الإدراج المباشر الوحيد للربع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – شركة النجمة الرائدة الطبية.
وفي 2023، جاءت الاكتتابات العامة الأولية في البلاد من مجموعة متنوعة من القطاعات بقيادة الطاقة (36%) والنقل (29%) والرعاية الصحية (10%).
كما بدأ الربع الأول من 2024 بإدراجين سعوديين بـ((تداول)) في يناير لمجموعة MBC، التي جمعت 222 مليون دولار أمريكي، وأفالون فارما، التي جمعت 437 مليون دولار أمريكي.
عائد الاكتتابات
انخفض العائد من الاكتتابات العامة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي 51%، وذلك بعد أن انخفض عدد الاكتتابات في 2023 بـ6% عن العام السابق له، حيث كان في 2022 عدد كبير من الاكتتابات العامة لشركات كبيرة أغلبها في المملكة العربية السعودية مثل أمريكانا للمطاعم الدولية (أمريكانا)، وشركة أرامكو السعودية للزيوت الأساسية (لوبريف)، وشركة الحفر العربية، التي لعبت دورا في الانخفاض الذي شهده 2023.
أكبر الاكتتابات
خلال الربع الرابع من 2023، جمع 19 اكتتابا عاما 4.9 مليارات دولار أمريكي من العائدات، وجمعت شركة ADES القابضة أكبر عدد من الأموال، وأسهمت بـ25% من إجمالي عائدات الاكتتاب العام في الربع الأخير، تليها شركة Pure Health Holding PJSC بـ20%. وتم إجراء جميع أنشطة الإدراج في الربع الرابع بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بينما كانت مصر الدولة الوحيدة من خارج مجلس التعاون الخليجي التي أبلغت عن الاكتتابات العامة طوال 2023.
مكاسب الاكتتابات
تستمر ثقة المستثمرين في المنطقة، حيث سجل 11 من أصل 19 اكتتابا أوليا في الربع الرابع من 2023 مكاسب في اليوم الأول في سعر السهم. وفي نهاية 2023، أظهر 26 من أصل 48 اكتتابا عاما عائدا إيجابيا مقارنة بسعر إدراجها، حيث حققت شركة أرما الرياضية أعلى مكاسب بـ72%.
إدراجات 2024
وأشار التقرير إلى أن خطة الإدراج في 2024 تشمل 29 شركة في مختلف القطاعات بعدما أعلنت نيتها الإدراج بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من حيث الأحجام المتوقعة. وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، تخطط مصر لطرح أربعة اكتتابات عامة.
الاكتتاب بالشرق الأوسط خلال الربع الربع 2023:
مجموع الاكتتابات = 19
الاكتتابات السعودية = 14
نسبة السعودية من الاكتتابات = 74%
مجموع الاكتتابات في 2023 = 48
مجموع ما تم جمعه = 10.7 مليارات دولار أمريكي
أبرز الشركات بالعائدات:
شركة أبوظبي للخدمات القابضة = 1.2 مليار دولار أمريكي
شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية = 0.7 مليار دولار أمريكي
أبرز القطاعات:
الطاقة = 36%
النقل = 29%
الرعاية الصحية = 10%

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