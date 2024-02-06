74%من اكتتابات الشرق الأوسط بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan) شكلت الاكتتابات العامة في المملكة نحو 74% من الاكتتابات العامة التي تمت بمنطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من العام الماضي. وأكدت المملكة العربية السعودية هيمنتها من حيث نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة مع 14 من أصل 19 إدراجا في الربع الرابع من 2023.
ووفقا لتقرير EY MENA IPO Eye للربع الرابع من 2023، شهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 48 اكتتابا عاما أوليا في 2023، ما أدى إلى جمع ما مجموعه 10.7 مليارات دولار أمريكي، وأسهمت خمس شركات إدراج، خاصة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، بـ58% من إجمالي عائدات الاكتتاب العام التي تم جمعها. أبرز الاكتتابات
سجلت شركة أبوظبي للخدمات القابضة أعلى عائد بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، تليها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بقيمة 0.7 مليار دولار أمريكي، وتم إدراج كلا الاكتتابين في سوق تداول الرئيسي. أما الاكتتابات العامة الأولية الـ12 المتبقية، التي جمعت 140 مليون دولار أمريكي، فقد تم إجراؤها في نمو – السوق الموازية، التي شهدت أيضا الإدراج المباشر الوحيد للربع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – شركة النجمة الرائدة الطبية.
وفي 2023، جاءت الاكتتابات العامة الأولية في البلاد من مجموعة متنوعة من القطاعات بقيادة الطاقة (36%) والنقل (29%) والرعاية الصحية (10%).
كما بدأ الربع الأول من 2024 بإدراجين سعوديين بـ((تداول)) في يناير لمجموعة MBC، التي جمعت 222 مليون دولار أمريكي، وأفالون فارما، التي جمعت 437 مليون دولار أمريكي. عائد الاكتتابات
انخفض العائد من الاكتتابات العامة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي 51%، وذلك بعد أن انخفض عدد الاكتتابات في 2023 بـ6% عن العام السابق له، حيث كان في 2022 عدد كبير من الاكتتابات العامة لشركات كبيرة أغلبها في المملكة العربية السعودية مثل أمريكانا للمطاعم الدولية (أمريكانا)، وشركة أرامكو السعودية للزيوت الأساسية (لوبريف)، وشركة الحفر العربية، التي لعبت دورا في الانخفاض الذي شهده 2023. أكبر الاكتتابات
خلال الربع الرابع من 2023، جمع 19 اكتتابا عاما 4.9 مليارات دولار أمريكي من العائدات، وجمعت شركة ADES القابضة أكبر عدد من الأموال، وأسهمت بـ25% من إجمالي عائدات الاكتتاب العام في الربع الأخير، تليها شركة Pure Health Holding PJSC بـ20%. وتم إجراء جميع أنشطة الإدراج في الربع الرابع بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بينما كانت مصر الدولة الوحيدة من خارج مجلس التعاون الخليجي التي أبلغت عن الاكتتابات العامة طوال 2023. مكاسب الاكتتابات
تستمر ثقة المستثمرين في المنطقة، حيث سجل 11 من أصل 19 اكتتابا أوليا في الربع الرابع من 2023 مكاسب في اليوم الأول في سعر السهم. وفي نهاية 2023، أظهر 26 من أصل 48 اكتتابا عاما عائدا إيجابيا مقارنة بسعر إدراجها، حيث حققت شركة أرما الرياضية أعلى مكاسب بـ72%. إدراجات 2024
وأشار التقرير إلى أن خطة الإدراج في 2024 تشمل 29 شركة في مختلف القطاعات بعدما أعلنت نيتها الإدراج بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من حيث الأحجام المتوقعة. وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، تخطط مصر لطرح أربعة اكتتابات عامة. الاكتتاب بالشرق الأوسط خلال الربع الربع 2023:
مجموع الاكتتابات = 19
الاكتتابات السعودية = 14
نسبة السعودية من الاكتتابات = 74%
مجموع الاكتتابات في 2023 = 48
مجموع ما تم جمعه = 10.7 مليارات دولار أمريكي
أبرز الشركات بالعائدات:
شركة أبوظبي للخدمات القابضة = 1.2 مليار دولار أمريكي
شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية = 0.7 مليار دولار أمريكي
أبرز القطاعات:
الطاقة = 36%
النقل = 29%
الرعاية الصحية = 10%
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