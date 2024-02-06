أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على عدد من المناطق

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على عدد من المناطق
التاريخ
2/6/2024 11:21:03 PM
(MENAFN
- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
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