الشرطة الأمريكية تحقق في حادثة طعن مواطن من أصل فلسطيني

(MENAFN
- Al Watan) قالت شرطة مدينة أوستن في ولاية تكساس الأميركية ، الثلاثاء، إنها تحقق فيما أثير عن تعرض مواطن أمريكي من أصل فلسطيني للطعن مطلع هذا الأسبوع، باعتباره حادثا ارتكب "بدافع التحيز".
وأضافت الشرطة أن لجنة معنية بجرائم الكراهية ستنظر في هذه القضية.
وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن مجموعة من الأمريكيين المسلمين كانوا في طريق عودتهم من مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين يوم الأحد، عندما هاجم مشتبه به ذو بشرة بيضاء سيارتهم عند إشارة مرور.
وأضاف المجلس أن المشتبه به، الذي قالت الشرطة إن اسمه بيرت جيمس بيكر، تلفظ بألفاظ نابية، وحاول تمزيق علم يحمل عبارة "فلسطين حرة" كان مثبتا على سيارتهم، وطعن أمريكيا من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما في صدره.
ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن الشاب الذي تعرض للطعن. وقال والده نزار دوار إن ابنه يدعى زكريا دوار.
وقال الأب في مؤتمر صحفي استضافه المجلس الثلاثاء، إن ابنه كان يحاول شل حركة بيكر عندما تعرض للطعن وأصيب بكسر في أحد ضلوعه.
وأضاف أن ابنه خضع لعملية جراحية، ويتعافى حاليا في المستشفى.
وقالت الشرطة الثلاثاء، إنها ألقت القبض على بيكر يوم الأحد، واحتجزته في سجن المقاطعة، ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجسيم بسلاح مميت.
ولم يتسن الوصول إلى بيكر للحصول على تعليق حتى الآن. ولم يتضح بعد ما إذا كان لديه ممثل قانوني.
MENAFN06022024000089011017ID1107819638
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.