الشرطة الأمريكية تحقق في حادثة طعن مواطن من أصل فلسطيني

MENAFN - Al Watan) قالت شرطة مدينة أوستن في ولاية تكساس الأميركية ، الثلاثاء، إنها تحقق فيما أثير عن تعرض مواطن أمريكي من أصل فلسطيني للطعن مطلع هذا الأسبوع، باعتباره حادثا ارتكب "بدافع التحيز".

وأضافت الشرطة أن لجنة معنية بجرائم الكراهية ستنظر في هذه القضية.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن مجموعة من الأمريكيين المسلمين كانوا في طريق عودتهم من مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين يوم الأحد، عندما هاجم مشتبه به ذو بشرة بيضاء سيارتهم عند إشارة مرور.

وأضاف المجلس أن المشتبه به، الذي قالت الشرطة إن اسمه بيرت جيمس بيكر، تلفظ بألفاظ نابية، وحاول تمزيق علم يحمل عبارة "فلسطين حرة" كان مثبتا على سيارتهم، وطعن أمريكيا من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما في صدره.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن الشاب الذي تعرض للطعن. وقال والده نزار دوار إن ابنه يدعى زكريا دوار.

وقال الأب في مؤتمر صحفي استضافه المجلس الثلاثاء، إن ابنه كان يحاول شل حركة بيكر عندما تعرض للطعن وأصيب بكسر في أحد ضلوعه.

وأضاف أن ابنه خضع لعملية جراحية، ويتعافى حاليا في المستشفى.

وقالت الشرطة الثلاثاء، إنها ألقت القبض على بيكر يوم الأحد، واحتجزته في سجن المقاطعة، ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجسيم بسلاح مميت.

ولم يتسن الوصول إلى بيكر للحصول على تعليق حتى الآن. ولم يتضح بعد ما إذا كان لديه ممثل قانوني.