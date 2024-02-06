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حريق سجن صنعاء يفضح أساليب الموت البطيء للحوثيين

2/6/2024 11:21:02 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتكبت جماعة الحوثي جريمة شنيعة داخل أحد السجون السرية في العاصمة صنعاء، حيث تجاهل مسؤولو السجن نداءات استغاثة السجناء، مما تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 9 سجناء اختناقًا، فيما هناك حالات منها قرابة 24 شخصًا من المصابين في وضع خطير جدًا تم توزيعهم على عدد من المستشفيات، وهناك حالات أخرى لا يعرف مصيرها أو وضعها من السجناء، أكدها مصدر طبي في صنعاء.
ويأتي ذلك نتيجة حريق متعمد بمستودع مجاور لغرف السجناء، حيث تسبب الكربون المنبعث من الحريق إلى غرفهم بالاختناق.
الاستهتار بالأرواح
وأشار المصدر إلى أنه اتضح أن مسؤولي السجن علموا بالحادثة من وقت طويل، ولم يتم التصرف مع الموقف؛ لأنهم كانوا بانتظار توجيه مدير السجن، والذي لم يرد إلا مؤخرًا، وبين أن هناك تصرفات حمقاء صدرت من مسؤولي السجناء مع الحالات المصابة أيضًا سواءً من تأخير متعمد في الإنقاذ أو التواصل بالجهات الطبية أو النقل السريع للمستشفيات، وهناك حالات لم ينظر لها ، ومن المؤكد أن هناك ارتفاعًا كبيرًا سيحدث في حالات الوفاة.
بدء الحريق
وأضاف المصدر أن بعضًا من المرضى كشفوا اشتعال حريق بمستودع داخل أحد السجون في العاصمة صنعاء مجاور لعدد من غرف السجناء، وصدر منه كربون كثيف جدًا وصل إلى غرف السجناء المجاورة، وتعالت صيحات السجناء بالاستنجاد ولكن لم يستجب لهم، ولم يعرف هل تم إشعال النار في المستودع عمدًا أو بغير عمد، وعند تزايد الكربون الداخل لغرف السجناء وتزايد محاولات الاستغاثة، بدا السجناء في محاولات البحث عن مخرج لإنقاذ أرواحهم دون جدوى، وارتفعت أصوات الصراخ في ظل وجود حالات إغماء نتيجة الاختناق والتزاحم على منفذ شبابيك الغرف بحثًا عن الأكسجين، مما تسبب في إصابات بليغة.
تجاهل تام
وأوضح المصدر أن التعامل مع الحادثة تجاهل إشعار أهالي أو أقارب السجناء بالوفيات أو التواصل مع أهالي المصابين لزيارتهم في المستشفيات، والتعامل مع الموقف ببرود وتجاهل .
تعديات مسؤولي سجن صنعاء
تجاهل الحريق بجانب غرف السجناء.
التباطؤ في إنقاذ الأرواح.
رفض استغاثة السجناء.
تسببت تصرفاتهم في وفاة وإصابة عدد من السجناء.
عدم التواصل مع أقارب المتوفين والمصابين.

MENAFN06022024000089011017ID1107819637

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