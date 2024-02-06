إطلاق أدوات جديدة للتصدي للأزمات: بناء مستقبل أكثر قدرة على الصمود

MENAFN - Al-Borsa News) يواجه العالم عاصفة هوجاء من التحديات المتشابكة، أبرزها تفاقم آثار تغير المناخ وتزايد مخاطر الجوائح، وتأجج الصراعات.

ويترافق ذلك مع أبطأ معدلات نمو في إجمالي الناتج المحلي على مدى 5 سنوات منذ 30 عاما، ولا تمثل هذه الأزمات المتشابكة واقعا جديدا للبلدان فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا غير مسبوق لجهود الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، مما يزيد من صعوبة توفير الغذاء للأسر وإرسال أطفالها إلى المدارس والتغلب على الكوارث الطبيعية التي تزداد سوءا.

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وأوضحت السنوات الثلاث الماضية شيئا واحدا ألا وهو أننا لم يعد بوسعنا التعامل مع الأزمات على أنها مفاجآت. وتحتاج البلدان النامية إلى أدوات أكثر وأفضل لإدارة التحديات المتزايدة التي تواجهها. ونحن عاكفون على إعادة النظر في التنمية في عصر الأزمات، يجب أن يكون تعزيز التأهب للأزمات والتصدي لها وبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات عنصرا محوريا في حلولنا.

ونحن في البنك الدولي ننفذ إصلاحات طموحة لإحداث تحول في طريقة مساندتنا للبلدان في هذا الوقت العصيب والحافل بالتحديات. وفي إطار إحداث هذا التحول، نطرح مجموعة أدوات جديدة غاية في الأهمية للاستعداد والتأهب للأزمات والتصدي لها. وستساعد هذه الأدوات الحكومات على الاستعداد بشكل أفضل للأزمات والتصدي لها، فضلا عن تقليص المفاضلات بين أولوياتها الإنمائية واحتياجاتها التمويلية الطارئة.

ونحن نتحرك بوتيرة سريعة لتفعيل هذه الأدوات إدراكاً منا بأن الحصول الفوري على التمويل اللازم للتصدي للطوارئ ينقذ الأرواح، وفي هذا الأسبوع، سنقدم خيارا جديدا للاستجابة السريعة، وهذا الخيار سيسمح للبلدان بإعادة تخصيص جزء من الأموال غير المصروفة من مشروعات البنك الدولي لأغراض الطوارئ.

وستساعد هذه الآلية على تعظيم الاستفادة من الموارد التي لدى الحكومات بالفعل لتلبية الاحتياجات الملحة لشعوبها، مثل توفير المأوى والغذاء والمياه. والأهم أننا سنساند أيضا الحكومات في التخطيط المسبق لضمان سرعة الاستفادة من التمويل المقدم للتصدي للأزمات.

وسنعمل أيضا على تحسين قدرة البلدان على الحصول على التمويل المرتب مسبقا، وبالتالي تعزيز قدرتها المالية على التصدي للصدمات المستقبلية. وستّتاح للبلدان إمكانية أفضل للحصول على الموارد الطارئة والتمويل الفوري للتصدي للأزمات دون الحاجة إلى الالتزام بتقديم موارد يمكن استخدامها لتحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى.

ويمكن للبلدان الاستفادة من هذه الموارد للاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الصحية وغيرها من الصدمات من خلال أداتين من أدوات الإقراض الحالية لدينا: تمويل سياسات التنمية وتمويل المشروعات الاستثمارية. وسيتعين على البلدان إجراء إصلاحات لتعزيز التأهب والاستعداد لمواجهة الأزمات، بالإضافة إلى تدابير تقوية المؤسسات لزيادة الاستفادة من هذه الأدوات الجديدة، وبالتالي تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.

يمكن أن يؤدي التأمين ضد الكوارث دورا مهما في التخفيف من حدة الأزمات. ونتيح لجميع البلدان خيار تضمين سندات الكوارث والتأمين وغير ذلك من منتجات إدارة المخاطر في عمليات التمويل التي نقوم بها. وعندئذ يمكن أن تكون الحكومات مؤهلة للحصول على تعويض في حالة وقوع أزمة، دون تحمل المزيد من الديون.

وفي إطار الاستفادة من الأدوات الحالية مثل سندات الكوارث، سيساعد هذا النهج في تعبئة رأس المال الخاص ونقل مخاطر الكوارث الشديدة ومنخفضة التواتر إلى شركات إعادة التأمين وأسواق رأس المال الدولية. وفي سياق التعاون وتضافر الجهود مع الجهات المانحة، نستهدف أيضا ضمان إتاحة هذه المنتجات التأمينية للبلدان الأقل دخلا.

وفي إطار مجموعة الأدوات التي نحن بصددها، قام البنك الدولي أيضا بتوسيع نطاق شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود، التي تم استحداثها مؤخرا، لمد شريان حياة حيوي للجزر الصغيرة والدول الصغيرة الأخرى التي ضربتها الكوارث الطبيعية، وهذا يسمح للحكومات بالتركيز على التعافي من الكوارث عند وقوعها بدلا من سداد الديون. وتغطي هذه الشروط الآن جميع القروض القائمة في البلدان المؤهلة، وتسمح في الوقت نفسه للبلدان المقترضة بتأجيل سداد الفوائد والرسوم، بل وسداد هذه الرسوم بموارد ميسرة.

وستسمح هذه الأدوات الجديدة، لأول مرة، للبنك الدولي بتقديم تمويل طارئ لجميع البلدان المتعاملة معه للمساعدة في التصدي للأزمات. فعلى سبيل المثال، يمكن الآن لبلد متضرر من الأعاصير أن يدرج خيار الاستجابة السريعة في محفظة قروضه الحالية من البنك الدولي، مما يسمح له بإعادة توجيه بعض الأموال غير المصروفة بسرعة للاستجابة الطارئة في حالة حدوث هذه الظواهر.

أو ربما يختار هذا البلد مساندة طارئة للموازنة لوضع برنامج قوي للاستعداد لمواجهة الكوارث وضمان توفر التمويل الفوري لمواجهة المواقف الكارثية. وستضيف آليات التأمين المعززة درجة أخرى من الحماية.

ومن خلال سندات الكوارث التي يتم تيسيرها في إطار عملية تمويل من البنك، سيتمكن حاملو هذه السندات من القطاع الخاص من تقديم تعويضات للحكومة المعنية في حالة وقوع إعصار بحجم معين، دون أن يتكبد هذا البلد ديونا إضافية.

وتمثل هذه الأدوات الجديدة خطوة مهمة في جهودنا المكثفة لتدعيم التأهب لمواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود إزاءها. ونحن نفعل أكثر من ذلك بكثير.

فعلى سبيل المثال، نساعد البلدان بشكل متزايد لتقدير المخاطر التي تواجهها من خلال تقاريرنا القطرية عن المناخ والتنمية. ويعني نهجنا الجديد للمواءمة مع اتفاق باريس أننا نقوم الآن بفحص 100% من عملياتنا للتأكد من قدرتها على الصمود في وجه تغير المناخ، وسيساند نموذج المشاركة القطرية المعزز لدينا استثمارات البلدان وإصلاحاتها لتعزيز الاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات.

ونقوم أيضا بتكثيف وتعزيز أنشطتنا مع الجهات المتعاملة معنا من القطاع الخاص. وتقوم مؤسسة التمويل الدولية حاليا بتصميم حل للاستجابة للأزمات بقيادة القطاع الخاص لمساعدة المؤسسات المالية على التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وتعمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار مع مؤسسات الإقراض والتمويل وشركات التأمين الخاصة لتحسين أوجه الاستفادة من القروض المقدمة إلى القطاع العام في سياق تغير المناخ باستخدام أدوات مثل التأمين القياسي ضد المخاطر، كما يدعم صندوق الوقاية من الجوائح، وهو مثال حي على الأموال التي نقوم بتوجيهها لأغراض محددة، البلدان لتعزيز تدابير الوقاية من الجوائح والتأهب لمواجهتها والتصدي لها.

ولقد كان الغرض من إنشاء مجموعة البنك الدولي هو مساعدة البلدان على مواجهة الأوقات العصيبة، وبناءً عليه، فإننا نضاعف مساندتنا في هذه الحقبة الجديدة من الأزمات، ومن خلال الابتكار والالتزام، ستعمل جهودنا على توفير الموارد التي تحتاجها البلدان لبناء مستقبل أكثر قدرة على الصمود، ودفع عجلة التنمية وإحداث الأثر المرجو منها، والمساهمة في نهاية المطاف في خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه.

المصدر: البنك الدولي بقلم: