قباء للصناعة والتوكيلات تعتزم التوسع فى التصدير للتعامل مع الأزمة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة قباء للصناعة والتجارة والتوكيلات التجارية البدء فى تصدير منتجات غذائية فى النصف الثانى من العام المقبل بجانب نشاطها الحالى كوكيل وموزع للمننتجات الغذائية للعديد من الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات العاملة فى مصر.

قال أحمد صبحى حميدو عضو مجلس إدارة الشركة، إن“قباء” تعمل كوكيل للعديد من شركات الصناعات الغذائية لبيع وتوزيع منتجاتها، مشيرًا إلى أن أزمة الدولار الحالية لها تأثير غير مباشر على الشركة نظرًا لأنها تعمل فى بيع منتجات محلية يتمثل فى انكماش المبيعات بسبب زيادة معدلات التضخم والكود.

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أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة لديها توكيل لأكثر من 30 علامة تجارية وتتواجد فى معظم محافظات الوجه البحرى والدلتا وتسعى للتوسع وزيادة المساحات التخزينية الخاصة بها وضخ استثمارات جديدة وفقا للطلب خلال الفترة المقبلة.

أكد أن الشركة تستهدف تصدير منتجات غذائية سواء لبعض الشركات التى تتعامل معها أو من خلال علامة تجارية خاصة بها وذلك لدعم وتوفير السيولة اللازمة للخطة التوسعية لها.

أشار إلى أن الشركة لديها خط انتاج للبقوليات والأرز ينتج علامات تجارية خاصة لشركة قباء التى توزع لأكبر العلامات التجارية، مشيرا إلى أن الخط ينتج حاليا الأرز والبقوليات والسكر باسم“عشرة عمر” ويتم التصنيع لدى الغير.

أوضح أن الشركة كانت بدأت بالفعل التصدير ولكن بكميات محدودة وفقا للطلب من العملاء بالخارج بينما من المستهدف التوسع فى النشاط بداية من النصف الثانى من العام المقبل.

تابع أنه جار حاليا دراسة الأسواق الخارجية والسلع التى يمكن تصديرها فى البداية مثل الصلصة والبقوليات والمركزات وغيرهم من المنتجات المصرية التى تلاقى طلبا خارجيا.

تأسست شركة قباء سنة 1979 بمدينة الاسكندرية وتخصصت فى توزيع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران لأهم العلامات التجارية العالمية والمحلية الكبرى، وتوسعت التغطية الجغرافية لتشمل معظم انحاء الجمهورية مثل القاهرة الكبرى والدلتا والقناة مع خطط توسعية جغرافية الفتره القادمة بأشكال تقليدية بشكل رقمى لتحديث وتطوير الخدمات المقدمة لقاعدة عملاء تتجاوز 120ألف نقطة بيع.