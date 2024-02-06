قباء للصناعة والتوكيلات تعتزم التوسع فى التصدير للتعامل مع الأزمة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة قباء للصناعة والتجارة والتوكيلات التجارية البدء فى تصدير منتجات غذائية فى النصف الثانى من العام المقبل بجانب نشاطها الحالى كوكيل وموزع للمننتجات الغذائية للعديد من الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات العاملة فى مصر.
قال أحمد صبحى حميدو عضو مجلس إدارة الشركة، إن“قباء” تعمل كوكيل للعديد من شركات الصناعات الغذائية لبيع وتوزيع منتجاتها، مشيرًا إلى أن أزمة الدولار الحالية لها تأثير غير مباشر على الشركة نظرًا لأنها تعمل فى بيع منتجات محلية يتمثل فى انكماش المبيعات بسبب زيادة معدلات التضخم والكود.
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أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة لديها توكيل لأكثر من 30 علامة تجارية وتتواجد فى معظم محافظات الوجه البحرى والدلتا وتسعى للتوسع وزيادة المساحات التخزينية الخاصة بها وضخ استثمارات جديدة وفقا للطلب خلال الفترة المقبلة.
أكد أن الشركة تستهدف تصدير منتجات غذائية سواء لبعض الشركات التى تتعامل معها أو من خلال علامة تجارية خاصة بها وذلك لدعم وتوفير السيولة اللازمة للخطة التوسعية لها.
أشار إلى أن الشركة لديها خط انتاج للبقوليات والأرز ينتج علامات تجارية خاصة لشركة قباء التى توزع لأكبر العلامات التجارية، مشيرا إلى أن الخط ينتج حاليا الأرز والبقوليات والسكر باسم“عشرة عمر” ويتم التصنيع لدى الغير.
أوضح أن الشركة كانت بدأت بالفعل التصدير ولكن بكميات محدودة وفقا للطلب من العملاء بالخارج بينما من المستهدف التوسع فى النشاط بداية من النصف الثانى من العام المقبل.
تابع أنه جار حاليا دراسة الأسواق الخارجية والسلع التى يمكن تصديرها فى البداية مثل الصلصة والبقوليات والمركزات وغيرهم من المنتجات المصرية التى تلاقى طلبا خارجيا.
تأسست شركة قباء سنة 1979 بمدينة الاسكندرية وتخصصت فى توزيع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران لأهم العلامات التجارية العالمية والمحلية الكبرى، وتوسعت التغطية الجغرافية لتشمل معظم انحاء الجمهورية مثل القاهرة الكبرى والدلتا والقناة مع خطط توسعية جغرافية الفتره القادمة بأشكال تقليدية بشكل رقمى لتحديث وتطوير الخدمات المقدمة لقاعدة عملاء تتجاوز 120ألف نقطة بيع.
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