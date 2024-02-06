الصين تستحوذ على 96% من المحطات الجديدة لتوليد طاقة الفحم عالميًا

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أصبحت الصين موطنًا للغالبية العظمى من المحطات الجديدة لتوليد الطاقة بالفحم حول العالم خلال عام 2023، بفضل جهود بكين لتعزيز أمنها من الطاقة.
واستأثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بـ 96% من إنشاءات المحطات الجديدة لإنتاج الطاقة باستخدام الفحم، و81% من المشاريع المعلن عنها حديثًا، و68% من المولدات التي دخلت الخدمة.
وذلك بحسب بيانات صدرت الثلاثاء من معهد مراقبة الطاقة العالمي، وهو مؤسسة غير حكومية تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، والذي أشار إلى توسيع الصين لشبكة توليد الطاقة من الفحم بشكل كبير بعد سلسلة من نقص الطاقة في عامي 2021 و2022.
ويأتي ذلك على الرغم من الدعوات المتكررة للابتعاد عن الوقود الأحفوري، حيث تصر بكين على أن محطاتها الجديدة التي تعمل بالفحم ستكون أدوات احتياطية لتعويض طاقة الرياح والشمس المتقطعتين.
أضافت الصين كميات قياسية من كلا شكلي توليد الطاقة النظيفة في العام الماضي، مما أدى إلى توقعات بأن الطلب على الطاقة الحرارية سينخفض في عام 2024.
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