الصين تستحوذ على 96% من المحطات الجديدة لتوليد طاقة الفحم عالميًا

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتتباطؤ التضخم يُحسن التوقعات الاقتصادية في آسيا الذهب يرتفع عند التسوية للمرة الأولى في 3 جلسات دبي: 1.2 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم

أصبحت الصين موطنًا للغالبية العظمى من المحطات الجديدة لتوليد الطاقة بالفحم حول العالم خلال عام 2023، بفضل جهود بكين لتعزيز أمنها من الطاقة.

واستأثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بـ 96% من إنشاءات المحطات الجديدة لإنتاج الطاقة باستخدام الفحم، و81% من المشاريع المعلن عنها حديثًا، و68% من المولدات التي دخلت الخدمة.

وذلك بحسب بيانات صدرت الثلاثاء من معهد مراقبة الطاقة العالمي، وهو مؤسسة غير حكومية تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، والذي أشار إلى توسيع الصين لشبكة توليد الطاقة من الفحم بشكل كبير بعد سلسلة من نقص الطاقة في عامي 2021 و2022.

ويأتي ذلك على الرغم من الدعوات المتكررة للابتعاد عن الوقود الأحفوري، حيث تصر بكين على أن محطاتها الجديدة التي تعمل بالفحم ستكون أدوات احتياطية لتعويض طاقة الرياح والشمس المتقطعتين.

أضافت الصين كميات قياسية من كلا شكلي توليد الطاقة النظيفة في العام الماضي، مما أدى إلى توقعات بأن الطلب على الطاقة الحرارية سينخفض في عام 2024.