فيتش: التقلبات الاقتصادية والجيوساسية تعيق نمو التمويل المستدام رغم الأدوات الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت وكالة فيتتش فى تقريرها عن المشهد المتوقع للتمويل المستدام فى 2024، اتساع نطاق سوق الدخل الثابت المستدام خلال العام، فى خضم المساعى المستمرة لاستحداث وسائل دين مبتكرة، وتعديل الإطار التشريعى لها، بالإضافة إلى زيادة القطاعات التى يتم تمويلها من تلك الأدوات.

وأضافت“فيتش” فى تقرير لها حصلت ((البورصة)) على نسخة منه، أن وسائل التمويل المستدام قد تضيف بعدا معقدا فى السوق، حين تقديمها لجماهير لم تتعود على الاستدامة فى قطاع التمويل، ولكن توسيع السوق وإضافة أدوات مختلفة سيوفر للمستثمرين بيئة استثمارية متنوعة.

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ويتطرق التقرير إلى الاتجاهات المرجح أن تسود خلال العام الجارى، متمثلة فى توسيع سوق التمويل المستدام بواسطة منتجات وتشريعات جديدة، ومحاولة توطين وتخصيص المنتجات المقدمة لتلائم احتياجات المستخدمين المختلفة، والتركيز على المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجى، بالإضافة إلى وضع التمويل المستدام تحت الاختبار ليعمل فى بيئة من التذبذب السياسى والاقتصادى.

وأكد التقرير على أهمية توسيع قنوات التمويل المستدام، لتخصيص المزيد من التمويلات فى الأسواق النامية، ليشهد العام الماضى بداية الاتجاه نحو تحقيق تلك الأهداف بالفعل، لحاجة الأسواق النامية لأدوات جديدة تنقذها من اعتمادها الشديد على الوقود الأحفورى، خاصة وأن هذه الأسواق تتميز بسيطرة القطاعات التى يصعب فيها الحد من الانبعاثات الكربونية مثل الصناعات الثقيلة، والأسمنت، والبتروكيماويات.

وتابعت أن إصدار السندات المستدامة فى تلك القطاعات حتى الآن كان ضعيفأ، ولكن مع اهتمام المستثمرين المتزايد فى التحول إلى انبعاثات كربونية أقل، قد نشهد إصدارات أكثر خلال العام الحالى من هذه الصناعات، وخاصة القطاعات الزراعية الغذائية المرتبطة بمشاريع لإحياء الزراعة وتوفير الأمن الغذائى، إذ تعد من أكثر القطاعات التى يتوقع منها تسريع عملية الحد من الانبعاثات الكرونية، والتى تعد بطئية.

وقال التقرير إنه فى ظل الانتخابات الرئاسية التى سيشهدها عام 2024 فى العديد من الدول حول العالم، سيتعين على التمويل المستدام أن يعمل وسط بيئة متذبذبة على الصعيد السياسى والاقتصادى، مرجحة تباطوء تلك التحديات مستهدفات التنمية المستدامة، ولكن لن تقضى عليها.

وأوضح أن اقتصاديات كبرى فى دول الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة، والهند، وإندونيسيا، كلها ستمر بانتخابات رئاسية أو مجلس شعب، ولذلك فقد نشهد تغيرات جذرية فى السياسات المتبعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خالقة حالة من عدم اليقين فى الأسواق العالمية، ورافعة من معدلات المخاطر.

وذكر التقرير أن التحديات الاقتصادية المتعلقة بارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة قد تعيق التقدم فى مواجهة التغيرات المناخية، ولكن لن يكون التأثير متشابها على كل الدول، مشيرا إلى أنه بالرغم من تراجع معدلات التضخم مؤخرا، إلا أن التوقعات تشير إلى أن تستمر معدلات التضخم المرتفعة خلال النصف الأول من 2024.

وأكد على التأثير الكبير لإرتفاع أسعار الفائدة على تثبيط عزيمة مصدرى أدوات الدين، إذ لاقى عام 2023 تراجعا كبيرا فى إصدار السندات، نظرا للأقبال الضعيف من قبل الشركات والمؤسسات المالية، بينما تغلبت عليها السندات الحكومية، وهو من المتوقع أن يستمر خلال العام الحالى، وخاصة فى الأسواق النامية.

وستواجه الشركات الكثير من التحديات خلال 2024 فيما يتعلق بالوصول إلى أسواق جديدة، والحصول على الموارد الأساسية للعمليات، وبالأخص المعادن، كما ستزداد التكلفة التشغيلية، وخاصة للشركات التى تعمل فى دول مختلفة، وتدير عملياتها من خلال سلاسل إمدادات معقدة.

وعلى صعيد التنمية الاجتماعية، توقعت الوكالة أن تتزايد الإصدارات من القطاعات الطبية، والرعاية الصحية، خلال 2024، كما يركز المستثمرون حاليا على مشاريع المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجى، من خلال مجموعة من أدوات الدين، مثل شهادات الكربون المرتبطة بحلول مبنية على المحافظة على الطبيعة.

وقالت الوكالة إن الاتجاه الجديد فى خلق أدوات تمويل مستدام مصممة بشكل خاص لملائمة احتياجات كل منطقة، وأيضا لرسم بيئات تشريعية تحدد المعاملات فيها، فكل منطقة تصب تركيزها على اهتمامات محددة، فى دول الاتحاد الأوروبى مثلا تغلب التشريعات المرتبطة بالتكنولوجيا الخضراء والإصلاحات البيئية، بينما تتجه أمريكا الجنوبية نحو التحول الأخضر، وتتبنى دول المحيط الهادى الآسيوية التحول الأخضر فى مجال التمويل، بسبب اعتماد اقتصادها على القطاعات المستهلكة للكربون بكميات كبيرة.

وأوضح التقرير أن الحاجة لتوطين أدوات التمويل المستدام لا يتنافى مع الحاجة إلى وضع معايير محددة للإفصاحات المرتبطة بتلك الأدوات، ولذلك على الأغلب ستحاول الدول المتقدمة والنامية على حد سواء الالتزام بالبنود الجديدة فى معايير“IFRS المحاسبية”، والتى تم وضعها فى يونيو من 2023، ولاقت استحسانا كبيرا من المستثمرين، لأنها توفر لهم درجة عالية من الشفافية وإيضاح بالمخاطر الناجمة عن أدوات التمويل المستدام.

وبالرغم من أن هذه المعايير ليست إجبارية، إلا أنها تحاول توفير إطار محدد لتتبعه كل المنظمات حول العالم، فحسب البيانات التى كشفت عنها“فيتش للتنمية المستدامة” أنه نحو 70% من القواعد المنظمة لمعاملات التمويل المستدام تعتبر إلزامية، أما الباقى فتكون مزيج بين الطوعية والتوضيحية.

وتوقعت“فيتش” إيلاء المزيد من الاهتمام خلال العام الحالى لتوفير الحلول المجتمعية، وخاصة فى المواضيع المؤثرة على البيئة، والمرتبطة بالأمن الغذائى، والصحة العامة، إذ تعالج العديد من مخاوف المستثمرين، مدفوعة بالتقلبات الجيوسياسية، والآثار المتراكمة للتغيرات المناخية على الحالة الاجتماعية الاقتصادية للدول.

وتابعت أن التركيز على المشكلات الاجتماعية شهد تراجعًا فى 2023، بعد أن شهدت ازدهارًا فى فترة فيروس“كورونا” خلال عامى 2020، و2021 بالتحديد، مشيرة إلى أن أكبر العوائق التى تواجه هذا النوع من الاستثمارات تتمثل فى عدم وجود مقاييس واضحة لها يمكن تطبيقها على مستوى العالم، فهى تعتمد أكثر على القيم، على عكس المشكلات المتعلقة بالبيئة، والتى تكون مدعومة بحقائق علمية لتعزيزها.

وسيكون تحقيق الأمن الغذائى على قائمة الأولويات المستهدفة خلال العام الجارى، بعدما شهد عام 2023 تسجيلاً لارتفاعات قياسية فى درجات الحرارة، والتى أثرت على إنتاج الغذاء، لما ألحقته التغيرات المناخية من أضرار على جودة التربة الزراعية، ووسائل رى المحاصيل، وغيرها.

وتعد فيتش للتنمية المستدامة إحدى الشركات التابعة لمجموعة فيتش سوليوشنز العالمية، وهى مختصة بجمع البيانات والمعلومات، وإعداد تقارير بحثية عن محاور التنمية المستدامة الأساسية، المتثملة فى التنمية البيئية، والمجتمعية، والحوكمة، لتغطية الأسواق العالمية.