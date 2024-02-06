تباطؤ التضخم يُحسن التوقعات الاقتصادية في آسيا

تتحسن التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الآسيوي، بعد أن أثبت النمو مرونته على نحو مدهش وواصل التضخم الانخفاض.

كان الإنفاق الخاص والحكومي القوي مساهمًا في دعم الطلب خلال 2023، رغم الظروف النقدية المتشددة.

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وعلى صعيد العرض، فإن زيادة مشاركة القوى العاملة، وتفكيك اختناقات سلسلة التوريد، وانخفاض أسعار الطاقة، كلها عوامل دعمت النشاط الاقتصادي، حسب ما أوضحته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال العام الحالي، وهو ما يتوافق مع وتيرة العام الماضي، ثم يتسارع قليلاً إلى 3.2% العام المقبل.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي من 6.8% العام الماضي إلى 5.8% هذا العام، ثم إلى 4.4% العام المقبل، كما أن التضخم الأساسي يسير في اتجاه هبوطي.

وبالنسبة لآسيا، تشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي العام الماضي بلغ 4.7%، ارتفاعًا من التوقعات السابقة البالغة 4.6% في أكتوبر.

وتشكل تحسينات التوقعات في الصين والهند أغلب المراجعة، إذ أدى ارتفاع الإنفاق على مشاريع إعادة الإعمار والقدرة على الصمود إلى دعم النمو الصين، فيما أدى الطلب المحلي القوي إلى تعزيز تقديرات النمو في الهند، ويعكس تعديل التوقعات أيضًا خططًا لتحفيز السياسات في دول مثل الصين وتايلاند.

وبشكل عام، فإن آسيا تسير على الطريق الصحيح للمساهمة مرة أخرى بثلثي النمو العالمي هذا العام، كما فعلت في عام 2023، ومع ذلك، فإن المتوسط الإقليمي لآسيا يخفي تباينًا كبيرًا بين البلدان.

ثمة أيضًا نبأ سار وهو أن استمرار تراجع التضخم من شأنه أن يزيد من تحسن احتمالات الهبوط السلس في المنطقة.

وكانت ضغوط الأسعار في مرحلة ما بعد كوفيد-19، في المتوسط، أقل حدة في آسيا مقارنة بأماكن أخرى، وهي تنحسر بسرعة بالفعل.

وتشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم في آسيا انخفض من 3.8% في عام 2022 إلى 2.6% في العام الماضي، مع تقدم سريع بشكل خاص في الاقتصادات الآسيوية الناشئة.

يذكر أيضًا أن العديد من البنوك المركزية الإقليمية في طريقها للوصول إلى أهداف التضخم الخاصة بها في عام 2024.

وإذا ظل صُناع السياسات ثابتين حتى يتم إعادة تثبيت التضخم بقوة، فقد يظهر مجال للتيسير النقدي في وقت لاحق من العام، ولكن نقول ذلك مجدداً، فإن الصورة في مختلف أنحاء آسيا ليست موحدة.

ففي الصين، بلغ معدل التضخم 0.3% فقط عام 2023، ويرجع ذلك في الأغلب إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة، فضلاً عن التضخم الأساسي الضعيف، ومن المتوقع أن يتعافى نمو الأسعار تدريجيًا هناك خلال العام المقبل.

وفي اليابان، نتوقع أن يتباطأ التضخم عن مستوى العام الماضي البالغ 3.2%، لكنه يظل أعلى من هدف التضخم في البلاد البالغ 2% حتى عام 2025.

وكان للتضخم المتواضع نسبياً تداعيات غير متوقعة، فمع انخفاض الضغوط السعرية التي يتعين مكافحتها، رفعت البنوك المركزية الآسيوية أسعار الفائدة بنسبة أقل من نظيراتها في أماكن أخرى.

ومن ثم، في النصف الثاني من عام 2023، تجاوز سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الأمريكية متوسط سعر الفائدة في آسيا الناشئة، وهي ظاهرة غير عادية أدت إلى انخفاض قيم العملات الآسيوية.

خفت حدة هذه الضغوط في الوقت الحالي، إذ أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالية مضي تخفيضات أسعار الفائدة قدمًا.

ومع ذلك، ثمة خطر من أن تؤدي الظروف النقدية المتباينة في الولايات المتحدة وآسيا إلى تحركات حادة في أسعار الصرف مرة أخرى هذا العام.

وإذا كان الأمر كذلك، فيتعين على البنوك المركزية الآسيوية أن تتجنب تشتيت انتباهها بالاضطرابات المؤقتة وأن تركز بقوة على استقرار الأسعار، ولاتزال هناك مخاطر مهمة أخرى.

أولاً، يمكن أن يؤدي التصحيح الأكبر والأطول أمداً في قطاع العقارات في الصين إلى تقليص الطلب المحلي بشكل أكبر، خاصة إذا كان مصحوباً بضغوط على الموارد المالية للحكومات المحلية، وتوليد رياح معاكسة للمنطقة.

وعلى الجانب الإيجابي، من الممكن أن يؤدي الدعم السياسي الأقوى من المتوقع في الصين إلى تعزيز الطلب المحلي وتوليد تأثيرات غير مباشرة إيجابية.

ثانياً، يمكن أن تؤدي الظروف المالية الأكثر صرامة من المتوقع في الولايات المتحدة أو آسيا إلى فرض ضغوط على الصناعات والاقتصادات المثقلة بالديون.

ثالثا، تعد المخاطر المتزايدة الناجمة عن التفتت الجيوسياسي مرهقة بشكل خاص لآسيا، نظرا للاندماج العميق للمنطقة في التجارة العالمية، ونحن نرى بالفعل أدلة على التأثيرات السلبية في شكل سلاسل توريد أطول وأقل كفاءة، كما أن التهديد بارتفاع تكاليف الشحن يعزز المخاطر التي تتعرض لها التجارة.

ويتعين على صُناع السياسات في آسيا استغلال البيئة الأكثر ملاءمة لتعزيز مرونة اقتصاداتهم.

ويعد ضبط أوضاع المالية العامة أمرًا أساسيًا لاستعادة الاحتياطيات الوقائية وحماية القدرة على تحمل الديون.

كذلك، تحسنت أرصدة الميزانية بعض الشيء في آسيا العام الماضي، لكن ضبط الأوضاع المالية كان أبطأ من المتوقع، لذا فإن الأمر سيتطلب المزيد من التقشف، وسيكون الإشراف المالي القوي ومراقبة المخاطر عنصرًا أساسيًا في الحماية من نقاط الضعف المحتملة في القطاع المالي.

تظل الإصلاحات الهيكلية أيضًا ضرورية لتعزيز الإنتاجية وتخفيف التحديات الناجمة عن التخلص من المخاطر على مستوى العالم، كما سيكون تسريع التحول الأخضر ضروريًا لتحقيق النمو المستدام في المنطقة.