((مصر الجديدة)) تعتزم ضخ 4 مليارات جنيه استثمارات فى مدينة هليوبوليس

(MENAFN
- Al-Borsa News) السيد: تطوير البنية التحتية أولوية الشركة تجاه المدينة
تستهدف شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ضخ استثمارات جديدة بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة فى تطوير مدينة نيو هليوبوليس.
وقال سامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى بالشركة، إن هناك خطة تتبناها الشركة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مدينة نيوهليوبوليس من طرق وخدمات أخرى إضافية، وتطوير جهاز المدينة، والاستعانة بشركة أمن متخصصة فى المدينة، إلى جانب خطط لتطوير أجزاء إضافية من الأحياء القائمة فى المدينة ذاتيًا.
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وأضاف السيد لـ((البورصة ))، أن الشركة قامت بخطة متكاملة من إعادة الهيكلة بهدف تطوير الشركة، والاستفادة القصوى من محفظة أراضيها، وتحقيق أعلى عائد للمساهمين.
وتابع أن الشركة تسير بالتوازى فى التطوير الذاتى والتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص وهو ما توليه أولوية فى استراتيجيتها الجديدة.
كانت مصر الجديدة قد وقعت الشهر الماضى عقد مشاركة مع شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقارى والسياحى لتطوير 865 فدان فى مدينة نيو هليوبوليس الجديدة نظير نسبة مشاركة 28% من الإيرادات للوحدات نصف التشطيب، بالإضافة إلى 3% من قيمة التشطيب، بحد أدنى مضمون 23 مليار جنيه وعائد متوقع 39.7 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة أمس الأول، أن هناك إمكانية لزيادة مساحة المشاركة إلى 1070 فدانا إضافية بالأرض الشمالية بمدينة نيو هليوبوليس، وبالتالى زيادة قيمة الدفعة المقدمة وخطاب الضمان طبقا لما سيتم التوافق عليه حينها.
وقالت إنها ستحصل على 150 مليون جنيه بالإضافة إلى خطاب ضمان بقيمة 130 مليون جنيه من شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقارى والسياحى عند تسليم الأرض وإصدار التوكيل للتعامل مع الجهات المختصة، والتى من المحدد تسليمها خلال أسبوعين.
وقررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، البدء فى طرح وحدات سكنية بمدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة الشيراتون بمصر الجديدة للبيع عن طريق المزايدة العامة والبدء فى طرح عدد 84 وحدة سكنية.
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