((مصر الجديدة)) تعتزم ضخ 4 مليارات جنيه استثمارات فى مدينة هليوبوليس

تستهدف شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ضخ استثمارات جديدة بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة فى تطوير مدينة نيو هليوبوليس.

وقال سامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى بالشركة، إن هناك خطة تتبناها الشركة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مدينة نيوهليوبوليس من طرق وخدمات أخرى إضافية، وتطوير جهاز المدينة، والاستعانة بشركة أمن متخصصة فى المدينة، إلى جانب خطط لتطوير أجزاء إضافية من الأحياء القائمة فى المدينة ذاتيًا.

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وأضاف السيد لـ((البورصة ))، أن الشركة قامت بخطة متكاملة من إعادة الهيكلة بهدف تطوير الشركة، والاستفادة القصوى من محفظة أراضيها، وتحقيق أعلى عائد للمساهمين.

وتابع أن الشركة تسير بالتوازى فى التطوير الذاتى والتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص وهو ما توليه أولوية فى استراتيجيتها الجديدة.

كانت مصر الجديدة قد وقعت الشهر الماضى عقد مشاركة مع شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقارى والسياحى لتطوير 865 فدان فى مدينة نيو هليوبوليس الجديدة نظير نسبة مشاركة 28% من الإيرادات للوحدات نصف التشطيب، بالإضافة إلى 3% من قيمة التشطيب، بحد أدنى مضمون 23 مليار جنيه وعائد متوقع 39.7 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة أمس الأول، أن هناك إمكانية لزيادة مساحة المشاركة إلى 1070 فدانا إضافية بالأرض الشمالية بمدينة نيو هليوبوليس، وبالتالى زيادة قيمة الدفعة المقدمة وخطاب الضمان طبقا لما سيتم التوافق عليه حينها.

وقالت إنها ستحصل على 150 مليون جنيه بالإضافة إلى خطاب ضمان بقيمة 130 مليون جنيه من شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقارى والسياحى عند تسليم الأرض وإصدار التوكيل للتعامل مع الجهات المختصة، والتى من المحدد تسليمها خلال أسبوعين.

وقررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، البدء فى طرح وحدات سكنية بمدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة الشيراتون بمصر الجديدة للبيع عن طريق المزايدة العامة والبدء فى طرح عدد 84 وحدة سكنية.