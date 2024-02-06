الصادرات والواردات: 40% انخفاضًا فى فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة انخفضت بنسبة 40%.
وأضاف النجار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتى” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن المنتج المصرى أصبح تنافسى، وينافس العديد من المنتجات بالخارج.
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وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية ارتفعت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، فضلا عن زيادة صادرات الحاصلات الزراعية بسبب التقليل من استخدام المبيدات.
وأشار إلى أن مصر تسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا، ويجرى وضع خطة لزيادة حجم الصادرات للعديد من الدول الأفريقية.
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