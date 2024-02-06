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الصادرات والواردات: 40% انخفاضًا فى فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة

2/6/2024 11:20:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة انخفضت بنسبة 40%.

وأضاف النجار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتى” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن المنتج المصرى أصبح تنافسى، وينافس العديد من المنتجات بالخارج.

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وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية ارتفعت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، فضلا عن زيادة صادرات الحاصلات الزراعية بسبب التقليل من استخدام المبيدات.

وأشار إلى أن مصر تسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا، ويجرى وضع خطة لزيادة حجم الصادرات للعديد من الدول الأفريقية.

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