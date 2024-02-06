المالية تعتزم رفع حد الإعفاء إلى 50 مليون جنيه لتقديم الملف الرئيسي والمحلي

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم وزارة المالية على رفع حد الإعفاء عن تقديم الملف الرئيسى والمحلى للأشخاص المرتبطة من 8 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه وفقًا لمصادر تحدثت لـ”البورصة”.

وذكرت المصادر، أن المقترح كان يقضى برفع حد الإعفاء إلى 100 مليون جنيه، لكن استقر حد الرفع عند 50 مليون جنيه.

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وأضافت أن المقترح يأتى فى ظل ارتفاع نسب التضخم بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، ما يجعل حد الإعفاء المنصوص عليه فى القانون يمثل عبئًا على كل من الممولين والإدارة الضريبية ممثلة فى مصلحة الضرائب، حيث تهدف“المالية” إلى تحسين العلاقة بينها وبين الممولين لتحقيق أهدافها فى ربط وتحصيل الضريبية.

وفيما يخص الحد الأدنى للأعمال لتقديم“التقارير على مستوى كل دولة CBCR”، كشف مصدر آخر أن وزارة المالية تتجه لتثبيته عند 3 مليارات جنيه، وأن عدد الشركات التى تقدم هذه التقارير محدود للغاية، ولا تستدعى الحاجة رفع القيمة المنصوص عليها فى القانون.

وحددت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حدًا أدنى لضريبة أرباح الشركات التى تزيد إيرادتها على 750 مليون يورو سنويًا عند 15%.

ويفيد قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020، أن التقرير على مستوى كل دولة على حده يشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة فى كل دولة، وتحديد الدول التى تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادى عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.

ويضمن السعر المحايد أن المعاملات التى تتم بين الأطراف المرتبطة مثل الشركات القابضة والشركات التابعة لها أو الشركات المتعددة الجنسية وفروعها حول العالم والتى تنطوى على السلع أو الخدمات أو الملكية الفكرية تتم بدقة كما لو أنها تمت بين كيانات مستقلة تمامًا.