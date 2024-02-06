النفط يرتفع عند التسوية للجلسة الثانية على التوالي

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تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط للارتفاع عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط متابعة الأسواق للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واستيعاب بيانات“بيكر هيوز” التي أظهرت ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط عالميًا بمقدار 45 منصة إلى 1784 منصة في يناير.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.75% بما يعادل 60 سنتًا عند 78.59 دولار للبرميل، بعد أن لامست خلال التداولات 77.65 دولار.
فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.75% أو 53 سنتًا إلى 73.31 دولار للبرميل، بعد انخفاض في وقت سابق إلى 72.38 دولار.
وقال الأمين العام لمنظمة“أوبك” إن الدعوة لوقف الاستثمارات في الوقود الأحفوري تعرض أمن الطاقة للخطر، مضيفًا أن هناك توافقا عالميا على أن الطلب على النفط سيستمر في الارتفاع، وأن الاستثمار في القطاع ضروري لتلبية الطلب المستقبلي في دول مثل الهند.
وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام 1.7 مليون برميل.
المصدر:
MENAFN06022024000202011048ID1107819626
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