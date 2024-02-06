النفط يرتفع عند التسوية للجلسة الثانية على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات((بريتش بتروليوم)): تراجع طفيف لحصة الطاقة الجديدة والمتجددة من مزيج الطاقة فى مصر مسح لـ”البورصة”: 3 بنوك تمول تركيب الطاقة الشمسية المنزلية الطاقة الأمريكية: استهلاك الغاز الطبيعي يسجل مستوى قياسيًا جديدًا

تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط للارتفاع عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط متابعة الأسواق للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واستيعاب بيانات“بيكر هيوز” التي أظهرت ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط عالميًا بمقدار 45 منصة إلى 1784 منصة في يناير.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.75% بما يعادل 60 سنتًا عند 78.59 دولار للبرميل، بعد أن لامست خلال التداولات 77.65 دولار.

فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.75% أو 53 سنتًا إلى 73.31 دولار للبرميل، بعد انخفاض في وقت سابق إلى 72.38 دولار.

وقال الأمين العام لمنظمة“أوبك” إن الدعوة لوقف الاستثمارات في الوقود الأحفوري تعرض أمن الطاقة للخطر، مضيفًا أن هناك توافقا عالميا على أن الطلب على النفط سيستمر في الارتفاع، وأن الاستثمار في القطاع ضروري لتلبية الطلب المستقبلي في دول مثل الهند.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام 1.7 مليون برميل.

المصدر: