Wednesday, 07 February 2024 08:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط يرتفع عند التسوية للجلسة الثانية على التوالي

2/6/2024 11:20:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ((بريتش بتروليوم)): تراجع طفيف لحصة الطاقة الجديدة والمتجددة من مزيج الطاقة فى مصر مسح لـ”البورصة”: 3 بنوك تمول تركيب الطاقة الشمسية المنزلية الطاقة الأمريكية: استهلاك الغاز الطبيعي يسجل مستوى قياسيًا جديدًا

تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط للارتفاع عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط متابعة الأسواق للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واستيعاب بيانات“بيكر هيوز” التي أظهرت ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط عالميًا بمقدار 45 منصة إلى 1784 منصة في يناير.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.75% بما يعادل 60 سنتًا عند 78.59 دولار للبرميل، بعد أن لامست خلال التداولات 77.65 دولار.

فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.75% أو 53 سنتًا إلى 73.31 دولار للبرميل، بعد انخفاض في وقت سابق إلى 72.38 دولار.

وقال الأمين العام لمنظمة“أوبك” إن الدعوة لوقف الاستثمارات في الوقود الأحفوري تعرض أمن الطاقة للخطر، مضيفًا أن هناك توافقا عالميا على أن الطلب على النفط سيستمر في الارتفاع، وأن الاستثمار في القطاع ضروري لتلبية الطلب المستقبلي في دول مثل الهند.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام 1.7 مليون برميل.

المصدر:

MENAFN06022024000202011048ID1107819626

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث