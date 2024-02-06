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كيف تحول أكبر صندوق سيادي من الخسائر التاريخية للمكاسب القياسية في عام واحد؟

2/6/2024 11:07:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي تحقيق مكاسب غير مسبوقة في العام الماضي بفضل الأداء القوي لأسواق الأسهم وسط توقعات بنهاية دورة التشديد النقدي حول العالم.
وجاءت المكاسب القياسية للصندوق السيادي الأكبر في العالم في 2023 بعد أن حقق خسائر حادة في العام السابق له، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وظهور أزمات تشمل الاضطرابات المصرفية وأزمة قطاع العقارات في الصين.
مكاسب سنوية قياسية
وحقق الصندوق السيادي النرويجي أرباحا بقيمة 213 مليار دولار في عام 2023، حيث كانت العوائد المحققة للصندوق السيادي النرويجي في 2023 الأعلى على الإطلاق.
وفي عام 2022، تعرض الصندوق السيادي النرويجي لخسارة قياسية بلغت 1.64 تريليون كرونة، بفعل ما اعتبره الصندوق آنذاك «ظروفا غير معتادة للغاية في السوق»، وسط تراجع قوي لأسواق الأسهم، لكن الصندوق النرويجي حقق عائدا على الاستثمار بلغ 16.1% في العام الماضي، وهو ما يعتبر أقل 18 نقطة أساس من العائد على المؤشر الرئيسي للصندوق.
ورغم المكاسب القوية للصندوق، فإن فشله في تحقيق عوائد تعادل مؤشره شكل سابقة لم تحدث منذ خمس سنوات، نتيجة الخسائر المسجلة في استثماراته الخاصة بالعقارات غير المدرجة.
ويقيس الصندوق أداءه مقابل مؤشر قياسي يعتمد على مؤشري «فوتسي جلوبال» للأسهم و«بلومبيرغ باركليز» للدخل الثابت.
وفي هذا الخصوص، قال «نيكولاي تانجين» المدير التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي إنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، فإن سوق الأسهم كان قويا للغاية في العام الماضي مقارنة بالضعف المسجل في 2022، مشيرا إلى أن أداء أسهم التكنولوجيا كان جيدا للغاية بشكل خاص خلال العام الماضي.
وتراجعت قيمة الكرونة النرويجية أمام العديد من العملات الرئيسية خلال العام الماضي، ما ساهم في زيادة قيمة الصندوق السيادي بنحو 409 مليارات كرونة، حيث بلغت قيمة الصندوق السيادي النرويجي نحو 15.765 تريليون كرونة بنهاية ديسمبر 2023.
وارتفعت التدفقات الوافدة للصندوق إلى 711 مليار كرونة في العام الماضي، وهي ثاني أعلى وتيرة على الإطلاق بعد القمة المسجلة في 2022 عند 1.1 تريليون كرونة، كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الأميركية إلى 46.9% من أصول الصندوق النرويجي في العام الماضي من 43.1% في عام 2022.
عوائد قوية للأسهم
ويمتلك الصندوق النرويجي حصصا في أكثر من 8500 شركة في 70 دولة حول العالم، كما يستثمر الصندوق السيادي الأكبر في العالم نحو 70.9% من محفظته في الأسهم، بينما تسيطر السندات على 27.1%، والعقارات غير المدرجة على 1.9%، في حين تبلغ حصة البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة نحو 0.1% فحسب.
وجاءت المكاسب القياسية للصندوق السيادي النرويجي مع تحقيق عائد يبلغ 21.3% على الاستثمارات في الأسهم، إذ ساهمت أسهم التكنولوجيا بنصف عوائد الصندوق السيادي النرويجي في العام الماضي، بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي وتحسن التوقعات الاقتصادية وتصاعد احتمالات خفض معدلات الفائدة.
وكانت حصص شركات التكنولوجيا الكبرى بقيادة «مايكروسوفت» و«آبل» و«إنفيديا» ضمن الأكثر مساهمة في أرباح الصندوق النرويجي في 2023، بينما كانت شركة الأدوية «نوفو نورديسك» الأبرز من خارج قطاع التكنولوجيا، حيث احتلت المرتبة الثامنة في القائمة.
تباين الاستثمارات الأخرى
وبعيدا عن المكاسب القوية في أسواق الأسهم، حقق الصندوق السيادي النرويجي أداء متباينا في استثماراته الأخرى خلال العام الماضي، ففي أصول الدخل الثابت «السندات»، حقق الصندوق عائدا 6.1% على الاستثمارات في 2023.
وشهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية أداء متقلبا في العام الماضي، مع رفع معدلات الفائدة في النصف الأول من العام، ثم إشارات الاحتياطي الفيدرالي إلى قرب نهاية دورة التشديد النقدي.
ووصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قرب مستوى 5%، قبل أن يتراجع دون 4% لاحقا.
على جانب آخر، سجلت عوائد الصندوق النرويجي من البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة في البورصة نحو 3.7%، بينما كانت النقطة السلبية في استثمارات العقارات غير المدرجة في البورصة، والتي شهدت خسارة 12.4% في العام الماضي.
وجاءت الخسارة في قطاع العقارات غير المدرجة في البورصة نتيجة معدلات الفائدة المرتفعة والطلب الضعيف.
وقال «تانجين» إن سوق العقارات كان صعبا بشكل عام، مع ارتفاع مستويات الديون لمستويات كبيرة.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي «تروند غراندي» إلى أن خسائر الصندوق في قطاع العقارات أدت إلى ضعف الأداء بشكل عام في 2023، حيث إن حيازتها من العقارات تعني امتلاك عدد أقل من الأسهم والسندات، ما يتسبب في عائد نسبي سلبي عندما يكون أداء تلك الأسواق جيدا.
مخاطر محتملة
وعلى الرغم من العوائد القياسية للصندوق السيادي النرويجي في العام الماضي، فإن مسؤوليه حذروا من مخاطر محتملة في الفترة المقبلة.
وقال المدير التنفيذي للصندوق إن العالم يشهد العديد من التوترات الجيوسياسية في الكثير من المناطق خلال الفترة الحالية.
وأشار «تانجين» إلى أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والتجارة في العالم، موضحا أن حقيقة أن بعض الشركات تنقل الإنتاج بالقرب من موطنها تشكل قوة تضخمية، مضيفا أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدفع التجارة لطرق أطول وتزيد تكاليف الشحن، ما يمثل تطورا سلبيا للاستثمار.
واعتبر مدير الصندوق النرويجي أن خطر اتساع نطاق الحرب في غزة إلى صراع إقليمي يعتبر أحد المخاطر العديدة التي يراقبها الصندوق عن كثب، محذرا من مخاطر ذلك على أسعار الطاقة.
على الجانب الاقتصادي، حذر «تانجين» الشهر الماضي من أن التضخم قد يظل مستمرا في جميع أنحاء العالم، متوقعا أن يتباطأ بوتيرة أقل كثيرا مما هو متوقع بشكل عام، كما حذر نائب الرئيس التنفيذي للصندوق من أن الأزمة التي تواجهها شركة «إيفرجراند» الصينية للعقارات كانت متوقعة منذ فترة طويلة.
وأشارت بيانات الصندوق النرويجي إلى أنه قد تخارج من استثماراته في «إيفرجراند» منذ عام 2021.
وحذر رئيس الصندوق النرويجي مرارا من أن نمو الصندوق خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية من غير المرجح أن يستمر، بالنظر إلى بيئة ارتفاع تكاليف الاقتراض وظهور التضخم مرة أخرى كعامل يجب على المستثمرين أخذه في الاعتبار.

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