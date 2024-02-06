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هل تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيا جديدا في 2024؟

2/6/2024 11:07:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة من العام الماضي بدعم من مشتريات البنوك المركزية والسعي نحو الأصول الآمنة مع تزايد القلق بشأن الصراع في الشرق الأوسط واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وسجلت أسعار المعدن النفيس مستوى قياسيا بلغ 2135.39 دولارا للأوقية في ديسمبر مع تراجع العملة الأميركية والتوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة.
وحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، وصل الطلب الإجمالي على المعدن الأصفر إلى المستوى القياسي 4899 طنا في 2023، مع وصول صافي مشتريات البنوك المركزية إلى 1037 طنا.
ويرى مجلس الذهب العالمي، أنه من غير المحتمل وصول مشتريات المعدن النفيس إلى مستويات 2023، لكن تراجع التضخم قد يمنع حدوث تراجع حاد للطلب.
عناصر أساسية
ثبت الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في أول اجتماعاته هذا العام، وقضت تصريحات رئيس البنك جيروم باول على توقعات البدء في خفض الفائدة في مارس، كما ذكر بيتر سبينا رئيس موقع «جولدسليك دوت كوم» أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تتخذ نهجا صبورا لإبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، ما يخفف الآمال في خفض الفائدة بشكل عاجل، مضيفا أن القوة الأساسية في سوق الذهب ستغذيها عمليات شراء البنوك المركزية.
كما أن الطلب على الذهب من الصين لايزال قويا، ومن المتوقع أن يزداد مع اقتراب احتفالات السنة القمرية الجديدة في الصين التي تبدأ في العاشر من فبراير وتستمر لمدة تصل إلى 16 يوما، والتي تشهد عادة ارتفاعا في مشتريات المجوهرات الذهبية والطلب من أجل الاستثمار.
وذكر أدريان آش مدير الأبحاث لدى BullionVault، أن الطلب المتزايد على الذهب في الصين لا يظهر أي علامة على التراجع، وأضاف أنه في العام الماضي ارتفع طلب الأسر على الذهب في الصين المقوم بالدولار الأميركي بنسبة 24% إلى مستوى قياسي بلغ 56 مليار دولار.
دور البنوك المركزية
وكانت البنوك المركزية محركا رئيسيا لأسعار الذهب في 2023 إلى جانب التخفيضات المرتقبة للفائدة والتوترات الجيوسياسية، ومن المرجح أن تستمر كذلك في 2024.
ويرى «جيه بي مورجان» أن مشتريات البنوك المركزية العالمية ستصل إلى 950 طنا هذا العام، مع استمرار المشتريات الكبيرة من الصين، إذ لا يزال الذهب يشكل 4% فقط من احتياطيات بنك الشعب الصيني.
وأوضح رئيس استراتيجية المعادن الأساسية والثمينة لدى البنك جريجوري شيرر: لايزال هناك مجال لتعزيز الاحتياطيات في بعض البنوك المركزية، مع تطلعها لتنويع أصولها الاحتياطية، لذلك من المرجح أن يظل الشراء مرتفعا مقارنة بأواخر عام 2010.

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