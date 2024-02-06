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بورصة الهند الرابعة عالميا هكذا يستثمر الأجانب في نيودلهي

2/6/2024 11:07:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصبحت أسواق الأسهم الهندية رابع أكبر سوق في العالم، متجاوزة بورصة هونغ كونغ، حيث يحاول المستثمرون إيجاد بديل سريع النمو للأسهم الصينية المتعثرة.
ومع توجه البلاد لإجراء الانتخابات هذا العام، تواصل الهند جذب المستثمرين الأجانب، الذين لديهم عدد من الطرق للاستثمار في البلاد.
استثمار في المحافظ الأجنبية
للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الهند، يتعين على المستثمرين الأجانب اللجوء لـ «الاستثمار في المحافظ الأجنبية» FPI، ويحتاج المستثمرون، سواء كانوا أفرادا أو شركات، إلى التسجيل لدى هيئة تنظيم الأسواق في الدولة والالتزام بمتطلبات الإفصاح الخاصة بها، معظم مؤسسات الاستثمار الأجنبية البالغ عددها 10800 هي صناديق تداول.
لا توجد قيود على الاستثمار في الشركات الهندية عبر هذا الطريق، ولكن لا يمكن للمستثمر الأجانب (أفرادا أو شركات) أن يمتلك أكثر من 10% في شركة واحدة مدرجة، وفي حال تخطت مستويات 10% في أي شركة، فسيتم تصنيفه على أنه استثمار أجنبي مباشر، حيث توجد قيود عليه في بعض القطاعات.
ويجب أن تكون جميع استثمارات المحافظ الأجنبية بالروبية الهندية ويتم التعامل معها من خلال وسطاء، كما تخضع جميع معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر للضريبة على قدم المساواة مع الضرائب المطبقة على المستثمرين المحليين، والتي تشمل أرباح رأسمالية بنسبة 15% للممتلكات قصيرة الأجل لمدة تقل عن عام، و10% للممتلكات طويلة الأجل وضريبة إضافية وضريبة معاملات الأوراق المالية.
الإفصاحات
يتبع مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندية SEBI نهج عدم التدخل في تسجيل الصناديق الخارجية ولكنه يفوض البنوك الوصية، التي تتدفق من خلالها الأموال الأجنبية إلى الهند، بالكشف عن تفاصيل المستثمرين في هذه الصناديق.
وعادة ما يكون أمناء المحافظ هم بنوك محلية أو فروع هندية لبنوك أجنبية. يوجد إجمالي 17 بنكا وديا مسجلا في الهند بما في ذلك - «سيتي بنك»، و«دويتشه بنك»، وبنك ICICI، وبنك «كوتاك ماهيندرا»، وبنك «دي بي إس»، و«إتش إس بي سي»، وبنك الدولة الهندي، وبنك «ستاندرد تشارترد» من بين البنوك الأخرى، بحسب موقع البورصة الهندية.
وبموجب قواعد مكافحة غسيل الأموال في الهند، يطلب المنظمون أيضا تفاصيل عما يسمى بالمالكين المستفيدين، وهو ما يشير إلى أي مستثمر يمتلك 10% أو أكثر في أصول الصندوق.
علاوة على ذلك، قام SEBI بتعزيز متطلبات الإفصاح للأموال التي تركز على الممتلكات في مجموعة شركات واحدة.
استثمارات غير المقيمين
يمكن للهنود غير المقيمين الاستثمار في سوق الأوراق المالية الهندي من خلال مخطط استثمار المحفظة ويتم توجيه المعاملات من خلال حساب توفير عادي غير مقيم NRO، علما أن الحد الإجمالي للاستثمار للهنود غير المقيمين وأي شخص من أصل هندي PIO في الأسهم هو 10% من رأسمال الشركة المدفوع. بينما لدى المستثمر الفردي حد أقصى عند 5% ولا يمكن للهنود غير المقيمين المشاركة في التداول خلال اليوم، وعليهم تسلم الأسهم ولا يمكنهم تداول المشتقات.
المشتقات الخارجية
إذا لم يرغب المستثمر الأجنبي في إجراء عملية التسجيل لدى البورصة الهندية، فيمكنه الاستثمار في الأسهم الهندية من خلال أدوات المشتقات الخارجية أو السندات التشاركية P-notes. يحدد SEBI هذه الأدوات على أنها تلك الصادرة في الخارج من قبل المحافظ الأجنبية مقابل الأوراق المالية التي تحتفظ بها تلك المحافظ في الهند.
يتطلب اتخاذ موقف قصير في الهند إفصاحات مسبقة، ولكن يمكن للمستثمرين القيام بذلك عن طريق الأوراق النقدية لإخفاء مواقفهم.
ويمكن للأجانب أيضا الاستثمار فيما يقرب من 150 من إيصالات الإيداع الأميركية والعالمية للشركات الهندية المدرجة في البورصات الخارجية. في السنوات الأخيرة، انخفض عدد الشركات التي تجمع الأموال عن طريق إيصالات الإيداع الأميركية والعالمية.
الاقتصاد الهندي
قالت وزارة المالية، في نهاية يناير، إن الهند قد تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027 مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 5 تريليونات دولار.
وقالت وزارة المالية إن الاقتصاد يستعد للنمو بنسبة 7% أو أكثر في السنة المالية 2024 والتي تبدأ السنة في الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس.
وإذا حققت مستهدف هذا العام، فسيكون هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يحقق فيه الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 7% في الهند، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حاليا 3.7 تريليونات دولار، كما تهدف الحكومة لتصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047.
ووفقا لبنك «غولدمان ساكس»، تستعد الهند لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2075، متجاوزة ليس فقط اليابان وألمانيا، بل الولايات المتحدة أيضا. تعد الهند حاليا خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا.
ويصف الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Neo Vision لإدارة الثروات د.ريان ليمند الهند بـ «صين المستقبل»، معتبرا أن الهند تشهد تحولا سياسيا باتجاه الغرب المتمثل في أميركا وأوروبا، ولذلك بدأت الصناعات تنتقل من الصين إلى الهند.
أداء السوق
بدأت الأسهم الهندية بطريقة إيجابية هذا العام بعد أن ارتفع مؤشر «نيفتي 50» بأكثر من 20% في عام 2023. واخترق المؤشر ـ في يناير ـ مستوى 22 ألف نقطة للمرة الأولى.
وكان التفاؤل المتزايد بشأن آفاق النمو في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بالإضافة إلى ارتفاع السيولة وزيادة المشاركة المحلية من العوامل الرئيسية في تعزيز الارتفاع.
وكانت الآمال في استمرارية السياسة أيضا محركا للارتفاع، حيث تستعد الهند لإجراء انتخاباتها العامة في الفترة من أبريل إلى مايو.
ويراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الهندي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام، على الأرجح في النصف الثاني من 2024، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى رفع أسواق الأسهم وكذلك تحفيز زيادة الإنفاق في الاقتصاد.
ووسط جاذبيتها للاستثمارات الخارجية، فإن العائلات الهندية في الداخل تقوم حاليا ببيع الذهب لشراء الأسهم الهندية، رغم أن الذهب مقدس لديهم، وهو ما يدل على وجود فرص كبيرة للاستثمار في الهند، كما يقول ليمند.

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