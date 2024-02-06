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الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز إنتاجية الصناعة الخضراء لمنافسة أميركا والصين

2/6/2024 11:07:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يأمل صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على قواعد جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي لمعدات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخلايا الوقود وغيرها من التقنيات النظيفة، لضمان قدرة صناعتها على التنافس مع المنافسين الصينيين والأميركيين.
ويهدف الاتحاد إلى تحديد هدف لعام 2030 يتمثل في إنتاج 40% من المنتجات التي يحتاجها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وستغطي هذه المشاريع الطاقة المتجددة، وتخزين البطاريات، والمضخات الحرارية، والمحللات الكهربائية، والغاز الحيوي، واحتجاز الكربون، وشبكات الكهرباء.
وتعتمد أوروبا بشكل متزايد على الصين، التي من المتوقع أن تمتلك 80% من القدرة التصنيعية العالمية في مجال الطاقة الشمسية على سبيل المثال. كما أن لديها مخاوف من أن الإعانات الخضراء البالغة 369 مليار دولار في قانون خفض التضخم الأميركي سوف تغري المنتجين الأوروبيين بالانتقال إلى أماكن أخرى.
وسيسعى المشرعون في البرلمان الأوروبي وبلجيكا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر، إلى الاتفاق على التفاصيل النهائية لقانون الصناعة الصافية (NZIA) في المفاوضات المقررة.
تعد NZIA ضمن أساسيات مساعي الاتحاد الأوروبي لضمان أنها ليست فقط رائدة عالمية في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ولكن أيضا في تصنيع التكنولوجيا النظيفة المطلوبة.
ويقترح القانون، الذي من المرجح أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، تبسيط منح التصاريح، وضمان إصدارها في غضون 18 شهرا.
ويتعين على السلطات العامة التي تجري مناقصات لمعدات التكنولوجيا النظيفة أيضا أن تمنح العقود ليس فقط على أساس السعر، بل أيضا على المعايير البيئية وضمان ألا يكون أكثر من 65% من العرض من مصدر واحد.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات المشتركة على مدى نطاق تفسير التكنولوجيا النظيفة، مثل تضمين الطاقة النووية أو جميع مكونات المعدات، وما إذا كان سيتم تقصير الجداول الزمنية المسموح بها ومدى صرامة تطبيق المعايير غير السعرية في المناقصات.

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