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200 مليار دولار بالكاد تكفي لتصبح الأغنى في العالم عرش إيلون ماسك مهدد

2/6/2024 11:07:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا يبعد جيف بيزوس الا نحو 5 مليارات دولار عن تجاوز إيلون ماسك كأغنى شخص في العالم بعد ارتفاع أسهم أمازون ـ وتراجع شركة تسلا ـ هذا العام.
وزادت ثروة مؤسس أمازون ورئيسها التنفيذي 18.4 مليار دولار هذا العام، وفقا لمؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات، ويعكس ذلك في المقام الأول ارتفاعا بنسبة 12% في أسهم أمازون هذا العام، مما دفعه إلى المركز الثاني في قائمة الأثرياء بثروة صافية قدرها 195 مليار دولار.
في المقابل، تراجعت ثروة ماسك بمقدار 29 مليار دولار إلى 200 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسهم تسلا بنسبة 27%.
ولا يزال تقدير «بلومبيرغ» يتضمن نحو 304 ملايين خيار أسهم من خطة تعويضات ماسك لعام 2018، والتي أبطلتها محكمة ديلاوير مؤخرا.
والنتيجة، هي أن بيزوس يتخلف عن إيلون موسك بأقل من 3% من حيث صافي الثروة، ويمكن أن يتفوق عليه قريبا إذا استمرت أمازون في الارتفاع أو استمرت أسهم شركة تسلا في الانخفاض.
كان بيزوس يمتلك 988 مليون سهم، أو ما يقرب من 10% من أمازون، في نهاية ديسمبر ـ وهي حصة بقيمة 168 مليار دولار عند إغلاق يوم الاثنين.
وفي الوقت نفسه، يمتلك ماسك نحو 411 مليون سهم من أسهم شركة تسلا، أو ما يقرب من 13% من أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية، بقيمة تبلغ نحو 73 مليار دولار. وتشكل حصصه في SpaceX وTwitter وشركات أخرى بقية ثروته.
الجدير بالذكر أن بيزوس يخطط لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم من أسهم أمازون، بقيمة 8.5 مليارات دولار، بحلول نهاية يناير من العام المقبل، حسبما كشف التقرير السنوي لشركته الأسبوع الماضي. تبنى خطة التداول في نوفمبر.
كان بيزوس على رأس مؤشر «بلومبيرغ» في 2017 حتى يناير 2021 عندما أدى ارتفاع أسهم «تسلا»، إلى تقدم «ماسك» بنحو 10 مليارات دولار عند 194.9 مليار دولار.
ساعد إصدار أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى في الأيام الأخيرة في تعديل قائمة «بلومبيرغ» للأثرياء هذا العام، حيث ارتفعت أسهم Meta بنسبة 20% يوم الجمعة بعد انفجار الأرباح، قبل أن تتراجع بنسبة 3% يوم الاثنين، وبذلك ارتفعت ثروة مؤسس الشركة مارك زوكربيرغ بمقدار 37 مليار دولار هذا العام لتصل إلى 165 مليار دولار، مما جعله يحتل المركز الرابع في قائمة الأثرياء.
بافيت يتفوق على «شباب غوغل»
وفي الوقت نفسه، صعد وارن بافيت إلى المركز السابع متفوقا على المؤسس المشارك لشركة «أوراكل» لاري إليسون والشابين المؤسسين لـ «غوغل» لاري بايج وسيرجي برين يوم الجمعة، وتراجع إلى المركز التاسع يوم الاثنين.
وتأثر صافي ثروة إليسون بانخفاض قيمة حصته في تسلا، في حين أدى انخفاض أسهم «ألفابيت» بعد الأرباح بنسبة 6% الأسبوع الماضي إلى خفض قيمة ممتلكات بايج وبرين.
من ناحية أخرى، ارتفع سهم بافيت «بيركشاير هاثاواي» بنحو 9% هذا العام مع إشراق التوقعات الاقتصادية. وتضخمت ثروة المستثمر بما يقدر بنحو 10 مليارات دولار في الأسابيع الخمسة الأولى من هذا العام، في حين نمت ثروة إليسون بنحو 7 مليارات دولار فقط، في حين كسب بيج وبرين حوالي 3 مليارات دولار لكل منهما.
من المثير للدهشة بالتأكيد أن صافي ثروة ماسك قد انخفض من حوالي 340 مليار دولار في ذروتها في أواخر 2021 إلى حوالي 200 مليار دولار، ومع ذلك، لا يزال سهم «تسلا» مرتفعا بأكثر من 6 أضعاف منذ بداية 2020، في حين ارتفعت أسهم أمازون بأقل من الضعف.

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