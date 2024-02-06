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نينتيندو اليابانية تعلن عن أرباح قوية على خلفية قفزة في مبيعات سوبر ماريو

2/6/2024 11:07:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة نينتندو، مصنعة الألعاب الإلكترونية، عن مبيعات وأرباح جيدة، بسبب لعبة «سوبر ماريو» التي حققت نجاحا كبيرا، دفع الشركة اليابانية إلى رفع توقعاتها للسنة المالية كاملة.
وقالت الشركة، ومقرها كيوتو، إن الطلب على ما وصفته بأول لعبة سوبر ماريو جديدة تماما في السلسلة، لا يزال قويا، كما ارتفعت مبيعات لعبة زيلدا الجديدة وبيكمين 4.
وأضافت أنه تم بيع أكثر من 10.7 ملايين وحدة من أحدث لعبة من ألعاب سوبر ماريو في أنحاء العالم منذ طرحها للبيع في أكتوبر الماضي، وأنها تعتمد على الألعاب القادمة مثل «ماريو فيرسوس دونكي كونغ» و«برنسيس بيتش شوتايم» في الحفاظ على استمرار زخم المبيعات.
كما ساعد ضعف الين على رفع أرباح نينتندو من خلال تعزيز قيمة إيراداتها الخارجية عند تحويلها إلى الين.
وخلال الأشهر الـ 9 الأولى من السنة المالية، حققت نينتندو أرباحا بلغت 408 مليارات ين (2.7 مليار دولار)، بزيادة بنحو 18% عن 346 مليار ين في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفعت مبيعات الأشهر الـ 9 بنسبة 8% إلى 1.39 تريليون ين (9.4 مليارات دولار).
وتتوقع نينتندو، التي لم تعرض تفصيلا للإحصائيات الفصلية، أرباحا للعام بأكمله تبلغ 440 مليار ين (3 مليارات دولار)، ارتفاعا من توقعات سابقة بأرباح قدرها 420 مليار ين (2.8 مليار دولار).
وكانت نينتندو سجلت أرباحا بنحو 433 مليار ين العام الماضي.
ومن المقرر افتتاح منتزه سوبر نينتندو وورلد العام المقبل في فلوريدا.

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