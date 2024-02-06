Wednesday, 07 February 2024 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


685 مليون دولار الاستثمارات الأميركية المباشرة بالكويت

2/6/2024 11:07:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
كشفت بيانات وزارة التجارة الأميركية عن أن الاستثمارات الأميركية المباشرة المتدفقة إلى الكويت سجلت مستوى قياسيا بعدما بلغت 685 مليون دولار في عام 2022 بزيادة سنوية بلغت نسبتها 10.3% مقارنة بحجم الاستثمارات الأميركية التي تدفقت إلى البلاد في العام 2021 والبالغة 621 مليون دولار.
وكانت الاستثمارات الأميركية إلى الكويت في السنوات السابقة قد تزايدت بصورة مطردة من 303 ملايين دولار في العام 2013 لتصل إلى 530 مليون دولار في العام 2020.
في المقابل، تراجعت الاستثمارات الكويتية المباشرة المتدفقة إلى الولايات المتحدة في العام 2022 بنحو 2.4% لتصل إلى 1.4 مليار دولار مقارنة بحجم الاستثمارات في العام 2021 والتي بلغت 1.43 مليار دولار. وبلغت الاستثمارات الكويتية المباشرة للولايات المتحدة ذروتها في العام 2018 بعدما وصلت إلى 1.46 مليار دولار، لتشهد زيادات مستمرة تقريبا منذ العام 2013 حين تخطت بالكاد مستويات المليار دولار.
وكانت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 195.37 مليون دينار (632.02 مليون دولار) في السنة المالية 2022-2023 ليرتفع بذلك حجم الاستثمارات المباشرة التراكمي إلى نحو 1.466 مليار دينار (4.73 مليارات دولار).

MENAFN06022024000130011022ID1107819543

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث