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5768 متقاعدا جديدا بالكويت في 9 أشهر

2/6/2024 11:07:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
كشفت أحدث أرقام رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أن إجمالي أعداد الخاضعين للتأمينات الاجتماعية من مدنيين وعسكريين ارتفع بنحو 13.74 ألف شخص خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، ازدادت أعدادهم من 676.27 ألف شخص في نهاية ديسمبر 2022 إلى 690 ألف شخص بنهاية سبتمبر 2023. وبلغ متوسط راتب المتقاعد في الكويت بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1316 دينارا، بينما بلغ متوسطه للمتقاعد من القطاع الحكومي 1203 دنانير، ومن القطاع النفطي 1843 دينارا، ومن القطاع الأهلي 1377 دينارا، وللمدنيين العاملين لحسابهم الخاص 752 دينارا، وللمتقاعدين من الدفاع 1681 دينارا، ومن الداخلية 1606 دينارا ومن الحرس الوطني 1592 دينارا.
وزادت أعداد المؤمن عليهم بواقع 5922 شخصا في أول أشهر من 2023 ارتفاعا من 517.75 ألف شخص في نهاية ديسمبر 2022 إلى 423.68 ألف شخص بنهاية سبتمبر 2023.
وارتفعت أعداد المؤمن عليهم بالقطاع الحكومي بـ 5844 شخصا ليبلغ عددهم بنهاية سبتمبر الماضي 333.25 ألف مؤمن عليه مقارنة بـ 327.41 ألف شخص في نهاية ديسمبر 2022.
وصعدت أعداد المؤمن عليهم بالقطاع النفطي بـ 317 شخصا في 9 أشهر، ليبلغ عدد المؤمن عليهم 22.095 ألف شخص بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 21.77 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022. وتراجعت أعداد المؤمن عليهم بالقطاع الأهلي بنحو 291 شخصا بعدما انخفضت أعدادهم من 51.73 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022 إلى 51.44 ألف شخص بنهاية سبتمبر 2023.
وزادت أعداد المؤمن عليهم من المدنيين العاملين لحسابهم الخاص بواقع 52 شخصا ليبلغ عددهم 16.88 ألف شخص بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 16.83 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفعت أعداد المتقاعدين الجدد في أول 9 أشهر من 2023 بواقع 5768 شخصا إذ بلغت اعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة 169.22 ألف شخص بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 163.45 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفعت أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل بـ 4452 شخصا ليبلغ عددهم بنهاية سبتمبر 2023 نحو 129.4 ألف شخص مقارنة بـ 124.9 ألف شخص في ديسمبر 2022.
وبلغ عدد أصحاب المعاشات على قيد الحياة من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل في سبتمبر 2023 نحو 110.76 ألف شخص من القطاع الحكومي، و7955 شخص من القطاع النفطي، و10.68 ألف شخص من القطاع الأهلي. وارتفعت أعداد المتقاعدين من وزارة الدفاع بنحو 513 شخصا إلى 13.97 ألف شخص بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 13.45 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022، وزادت أعداد المتقاعدين من وزارة الداخلية بنحو 182 شخصا إلى 13.98 ألف شخص بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ13.71 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022، وارتفعت أعداد المتقاعدين من الحرس الوطني من 6006 في ديسمبر 2022 إلى 6349 في سبتمبر 2023. وصعد عدد المستحقين ويصرفون 2053 شخصا ليصل إلى 97.11 ألف شخص بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 95.06 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022. وزاد عدد الأرامل من 28.63 ألف أرملة بنصيب 793 دينارا في نهاية ديسمبر 2022 إلى 29.15 ألف أرملة بمتوسط نصيب 811 دينارا في نهاية سبتمبر 2023. وارتفع عدد الأولاد من 58.75 ألفا بمتوسط نصيب 324 دينارا في نهاية ديسمبر 2022 إلى 60.14 ألفا بمتوسط نصيب 331 دينارا بنهاية سبتمبر 2023.

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