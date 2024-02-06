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3 98 تريليونات دولار حجم سوق اشتر الآن وادفع لاحقا في 2030

2/6/2024 11:07:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكر تقرير صادر عن «الايد ماركت ريسيرش» أنه من المتوقع أن تصل قيمة سوق «الشراء الآن والدفع لاحقا» إلى 3.98 تريليونات دولار بحلول عام 2030 مسجلا نموا بمعدل سنوي مركب قدره 45.7%.
وقال التقرير إن النمو المستقبلي المتوقع سيتحقق بفضل الزيادة في اعتماد طريقة الدفع عبر الإنترنت بين الناس في جميع الدول النامية في العالم، ما من شأنه تسريع نمو سوق الدفع للشراء الآن والدفع لاحقا، لاسيما أن الغرض الرئيسي منه إلغاء الحاجة لسداد الثمن عند الشراء.
وبالإضافة إلى ذلك، تشمل المزايا العديدة التي تقدمها خدمة الشراء الآن والدفع لاحقا، الأمان العالي، والمعاملات الخالية من المتاعب، وسرعة معالجة المعاملات الأسرع وغيرها، وتعتبر سرعة انتشار الدفع عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم والنمو في صناعة التجارة الإلكترونية في البلدان الناشئة من العوامل الرئيسية التي تدفع المتسوقين نحو هذا السوق.
وفقا للتقرير الذي نشرته الشركة، فقد بلغت قيمة سوق الشراء الآن والدفع لاحقا العالمية 90.69 مليار دولار في عام 2020، ويقدم التقرير تحليلا مفصلا لديناميكيات السوق المتغيرة، والقطاعات العليا، وسلسلة القيمة، وجيوب الاستثمار الرئيسية، والسيناريو الإقليمي، والمشهد التنافسي.
وأشار التقرير إلى أن خدمات الدفع المريحة والميسورة التكلفة لمنصات الشراء الآن والدفع لاحقا، ناهيك عن نمو صناعة التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم يدفعان نمو السوق على مستوى العالم، ومع ذلك، فإن ارتفاع رسوم السداد المتأخر والمرتجع يقيد السوق إلى حد ما، ومن ناحية أخرى، فإن زيادة الطلب على المدفوعات المتأخرة للمشتريات عبر الإنترنت وزيادة الإنفاق على المنتجات الفاخرة بين السكان البالغين توفر فرصا جديدة في السنوات المقبلة.
ونمت منصات الدفع المتعلقة بأسلوب «الشراء الآن والدفع لاحقا» بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا بسبب ارتفاع شراء السلع الاستهلاكية من خلال القنوات عبر الإنترنت لمنع انتشار الفيروس وبسبب اجراءات الإغلاق التي طبقتها كل دول العالم.
وفي هذا السياق، أعلنت كبريات الشركات التي توفر حلول الدفع مثل Visa وMasterCard عن شراكتها لتقديم خدمات تمويل بالتقسيط بأسعار معقولة، مما ساعد على تسريع نمو السوق أثناء تفشي الوباء، وكانت الزيادة في إنفاق العملاء على العلاج الصحي، وارتفاع تكلفة المنتجات الإلكترونية الفاخرة، وزيادة استخدام أدوات الدفع عبر الإنترنت من العوامل المهمة التي عززت نمو سوق الشراء الآن والدفع لاحقا خلال تلك الفترة.
ويقدم التقرير تقسيما تفصيليا لسوق الشراء الآن والدفع لاحقا العالمي استنادا إلى القنوات والمستخدم النهائي والتطبيق والمنطقة، فاستنادا إلى القنوات، استحوذ قطاع الإنترنت على أعلى حصة سوقية في عام 2020، حيث استحوذ على أكثر من أربعة أخماس إجمالي حصة السوق، ومن المتوقع أن يواصل مكانته القيادية خلال الفترة المتوقعة. ومع ذلك، من المتوقع أن يسجل قطاع نقاط البيع أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 49.0% خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2030.
وحسب المناطق فقد استحوذت منطقة آسيا والباسيفيك على حصة من الإيرادات في عام 2020، وبلغت ما يقرب من نصف إجمالي حصة السوق، ومن المتوقع أن تستمر في حصتها المهيمنة بحلول عام 2030، علاوة على ذلك، من المتوقع أن تسجل هذه المنطقة أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 47.8% خلال فترة التوقعات.
وتأتي أميركا الشمالية التي تشمل الولايات المتحدة وكندا في الدرجة التالية ثم الدول الأوروبية، وأميركا اللاتينية والشرق الاوسط وأفريقيا.

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