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120 مليون دينار مكاسب البورصة والسيولة إلى 75 3 مليونا

2/6/2024 11:07:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
بعد موجة تصريف قصيرة لجني الأرباح السريعة، عادت مؤشرات بورصة الكويت لمواصلة السير في الاتجاه الصاعد بارتفاع تدريجي ملحوظ، خاصة على مستوى السيولة المتدفقة للسوق، والتي تجاوزت 75 مليون دينار أمس بنسبة ارتفاع 19% مقارنة مع جلسة أول من أمس البالغ مستوى السيولة فيها 63.3 مليون دينار، فيما كانت سيولة جلسة الأحد عند 58.4 مليون دينار.
ومع عودة البريق للسوق الرئيسي، حظيت أسهمه بنسبة 35% تقريبا من سيولة أمس جراء عودة الإقبال الشرائي على الأسهم المتوسطة والصغيرة والتي تعرضت لعمليات بيع في الجلسات الأخيرة، وجاء سهم ايفا في صدارة الأسهم الأكثر قيمة بـ 10.5 ملايين دينار، تلاه سهم بيتك بـ 10 ملايين دينار، ثم سهم الكويتية بـ 6.2 ملايين دينار، وسهم الاستثمارات بـ 5.8 ملايين دينار، وسهم أرزان بـ 3.5 ملايين دينار.
وارتفعت أسهم 61 شركة موزعة على قطاعات السوق أمس جراء عمليات الشراء الانتقائي التي تسبق المزيد من الكشف عن النتائج المالية، في المقابل تراجعت أسعار أسهم 52 شركة، واستقرت أسهم 9 شركات، ولم يجر التداول على أسهم 27 شركة.
وقاد السوق للارتفاع 9 قطاعات تصدرها الطاقة بـ 5.3%، تلاه المنافع بـ 1.2%، وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.4%.
وحققت القيمة السوقية مكاسب أمس بنسبة 0.3% بإضافة 120 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 42.883 مليار دينار مقارنة مع 42.763 مليار دينار أول من أمس الاثنين.
وارتفعت أحجام التداول بنسبة 14% بتداول 291 مليون سهم مقابل 255 مليون سهم أول من أمس، وجاء سهم الكويتية بصدارة الأكثر تداولا بـ 29.2 مليون سهم، تلاه ايفا بـ 25.7 مليون سهم، ثم الاستثمارات بـ 19.8 مليون سهم.
واختتمت تعاملات البورصة أمس على ارتفاع جماعي للمؤشرات بواقع 18.7 نقطة للسوق الأول بنسبة ارتفاع 0.2% ليصل المؤشر إلى 7951 نقطة، كما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4% بمكاسب 26.6 نقطة ليصل إلى 5970 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.3% بإضافة 20.3 نقطة للمكاسب السابقة ليصل المؤشر إلى 7261 نقطة.

MENAFN06022024000130011022ID1107819540

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