%85 قفزة بأرباح Ooredoo إلى 73 مليون دينار في 2023



محمد آل ثاني: سنواصل تحسين كفاءتنا التشغيلية لدعم نمو الشركة

توفير خدمة عملاء متميزة بهدف تعظيم قيمة استثمار مساهمينا

عبدالعزيز البابطين: التزامنا ثابت بالتميز والتطور في الاتصالات مستمرون في قيادة التطوير.. إلى جانب قيادة مسيرتنا نحو التميز

أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «Ooredoo» نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إذ ارتفع صافي الربح العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 85% ليصل إلى 73 مليون دينار في 2023 مقارنة بـ 39 مليون دينار في 2022.وقالت الشركة في بيان صحافي «جاء نمو صافي الأرباح بشكل رئيسي من Ooredoo الكويت بعد صدور حكم قضائي نهائي يتعلق باسترداد فائض التعرفة التنظيمية المدفوعة والتي بلغت 43.8 مليون دينار في قضية ضد وزارة المواصلات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA)».وبلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 145 فلسا لسنة 2023 مقارنة بـ 79 فلسا لسنة 2022، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 140 فلسا للسهم الواحد، وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس 2024.وارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 5% لتصل إلى 653 مليون دينار في 2023 مقارنة بـ 620 مليون دينار خلال 2022، وتأثرت هذه الإيرادات بشكل إيجابي نتيجة كفاءة التشغيل في الكويت والمالديف وتونس والجزائر، كما ارتفعت قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 3% لتصل إلى 25.3 مليون عميل في نهاية سنة 2023 مقارنة بـ 24.7 مليون عميل في نهاية سنة 2022.وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10% ليصل إلى 249 مليون دينار في 2023 مقارنة بـ 226 مليون دينار خلال 2022.وفي هذا السياق، وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني «يسرني أن أعلن عن عام آخر من النجاح للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة حيث حققت الشركة نموا كبيرا في 2023، وحافظت عملياتنا التشغيلية في الكويت والجزائر والمالديف على مسار نموها وكانت الدافع الرئيسي لتحسن الأداء المالي الناتج عن كفاءة العمليات التشغيلية».وزاد «استطعنا خلال 2023 تنمية قاعدة عملائنا بنسبة 3% لتصل إلى 25 مليون عميل، كما ارتفعت إيراداتنا السنوية بنسبة 5% لتصل إلى 653 مليون دينار مقارنة بـ 620 مليون دينار لعام 2022، وهو ما يمثل تسارعا إيجابيا للنمو مقارنة بالسنوات السابقة».وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2023 بنسبة 10% ليبلغ 249 مليون دينار مقارنة بـ 226 مليون دينار لعام 2022 بهامش دخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغ 38% لعام 2023.وقال «مما لا شك فيه أن الجهود التي نبذلها لتعزيز كفاءتنا التشغيلية قد أعطت نتائج إيجابية وعززت النمو في كل أنشطة وأعمال الشركة وهو ما يتضح من نسبة التوزيع المقترحة لأرباحنا حيث يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح لعام 2023 بلغت 140 فلسا للسهم، بزيادة بنسبة 100% مقارنة بالسنة السابقة».وأضاف «ستواصل الشركة مستقبلا تحسين كفاءتنا التشغيلية لدعم نمو الشركة ككل مع توفير خدمة عملاء متميزة بهدف تعظيم قيمة استثمار مساهمينا».من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين، عن تقديره لأداء الشركة في السوق الكويتي خلال 2023 وعن النتائج الواعدة والإنجازات البارزة التي حققتها، وقال: «تعكس هذه النتائج المتميزة الجهود الجادة التي بذلها فريقنا، وتبرز قوة التعاون بين أفراده والابتكار الذي قدموه طوال العام».وأضاف: «إن هذا النجاح هو حصيلة جهودنا المبذولة في عدة مجالات، منها مواكبة وتطوير خدماتنا بما يتناسب مع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتعزيز البنية التحتية المبتكرة لتقنياتنا، بالإضافة إلى دفع عملية التحول والتقدم الرقمي، أما فيما يتعلق بخدمة العملاء، فلم تتوقف Ooredoo الكويت على تعزيز أدائها فحسب، بل عملت على تجاوز توقعاتهم أيضا، وذلك انطلاقا من التزامنا الثابت بتحقيق التميز والتطور في كل جوانب صناعة الاتصالات».وفيما يتعلق برحلة التحول الرقمي التي تقوم بها Ooredoo الكويت، أشار البابطين إلى نجاح الشركة في تكامل خدماتها بشكل سلس مع المنصات الرقمية الحكومية وخدماتها الإلكترونية، فضلا عن تطوير وتكامل خدمات Ooredoo الكويت بشكل عام، معززة مكانتها كمزود رائد وشامل لجميع خدمات الاتصالات والحلول رقمية تحت سقف واحد، الأمر الذي قاد الشركة للفوز بثلاث جوائز ضمن برنامج جوائز «ستيفي»، أولاها في النمو الابداعي، والابتكار.وشرح البابطين أن هذه الريادة تجسدت عبر استمرار Ooredoo الكويت بنيل الاعترافات والتقديرات الدولية، حيث حصلت على سلسلة من الجوائز التقديرية في مجالات مختلفة، منها تحقيق تطبيق Ooredoo الذي نال جائزة أفضل تطبيق في الكويت ضمن جوائز Asian Telecom Awards، بالإضافة إلى جائزة «الشراكة الرائدة في تقنية الـ G5» وجائزة أفضل برنامج ولاء ومكافآت في الشرق الأوسط، نظرا لتحقيقه أرقاما قياسية في الاستخدام من قبل العملاء، مختتما حديثه بذكر وجود Ooredoo ضمن قائمة فوربس لأفضل 100 شركة مستدامة في الشرق الأوسط.وحول خططها المستقبلية، أكد البابطين التزام الشركة بتمكين مستقبل الكويت من خلال مبادرات وحملات مبتكرة، تركز على تطوير تجربة العملاء وحياتهم الرقمية، معربا عن امتنانه لجهود فريق العمل، حيث قال: تؤكد استثماراتنا الكبيرة في تطوير شبكة 5G حرصنا على الوصول إلى القيمة والتميز في كل ما نقدمه لعملائنا.وتابع البابطين ليثمن جهود وابتكارات رواد التكنولوجيا في Ooredoo، متوجها للفرق التقنية بالشكر والتقدير على مساهمتهم في فتح آفاق جديدة والانتقال بـOoredoo نحو عهد جديد من سرعة وكفاءة الاتصالات الرقمية، مسلطا الضوء في هذا الإطار على نجاح اختبار تقنية 5.5G mmWave بهدف توفير تجارب متطورة للإنترنت، مما يسهل نقل البيانات بسرعة قياسية في بيئة عمل حية».وفي ختام تعليقه، أشاد البابطين بالتقدم الذي أحرزته Ooredoo في عبور حدود التكنولوجيا الرقمية، مشددا على التزامها العميق بتصميم خدمات تلبي جميع الاحتياجات وتتناسب مع كل أنماط حياة العملاء على اختلافها، قائلا: «نحن مستمرون في قيادة التطوير، وقيادة مسيرتنا نحو التميز».ارتفاع قاعدة عملاء الكويتارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الكويت إلى 2.8 مليون عميل في عام 2023، بزيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2022، وسجلت Ooredoo زيادة في الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى 246 مليون دينار في 2023 مقارنة بـ 236 مليون دينار خلال 2022، وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% ليصل إلى 82 مليون دينار في عام 2023 مقارنة بـ 72 مليون دينار خلال 2022، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية للشركة.%26 ارتفاعاً في الدخل بالجزائرارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر بنسبة 3% لتصل إلى 13.4 مليون عميل في 2023، وارتفعت الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 208 مليون دينار في 2023 مقارنة بـ 187 مليون دينار بـ 2022. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 26% ليصل إلى 84 مليون دينار في 2023 مقارنة بـ 66 مليون دينار لعام 2022.124 مليون دينار إيرادات تونسارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في تونس بنسبة 2% لتصل إلى 7.3 ملايين عميل في 2023، وارتفعت الإيرادات إلى 124 مليون دينار مقارنة بـ 123 مليون دينار في 2022.، وانخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 47 مليون دينار في 2023 مقارنة بـ 55 مليون دينار خلال 2022.34 مليون دينار إيرادات فلسطينارتفعت قاعدة العملاء في فلسطين بنسبة 2% لتصل إلى 1.4 مليون عميل في 2023. وقد انخفضت الإيرادات إلى 34 مليون دينار مقارنة بـ 35 مليون دينار في 2022، وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 13 مليونا في 2023، وخلال الربع الرابع من سنة 2023، حدثت أضرار جسيمة للشبكة في غزة مما أثر سلبا على الأعمال التجارية ل Ooredoo فلسطين.24 مليون دينار دخل المالديفارتفعت قاعدة العملاء في Ooredoo المالديف لتصل إلى 392 ألف عميل في 2023، وسجلت ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 42 مليون دينار في 2023، مقارنة بـ 38 مليون دينار خلال 2022، وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% ليصل إلى 24 مليون دينار في عام 2023 مقارنة بـ 21 مليون دينار في 2022.