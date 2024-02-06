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وليد حديد 2023 عام النجاح لـ المجموعة البترولية

2/6/2024 11:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المفوض من قبل مجلس الإدارة في شركة المجموعة البترولية المستقلة وليد حديد أن العقوبات العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا فرضت تحديات جديدة على الأسواق العالمية، كما أصبحت مصدرا للقلق على كل من عمليات الشحن وأسعار النفط العالمية.
وقال حديد، خلال الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت 93.93%، إن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط أدت إلى استمرار القلق في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار النفط، ولكن وبسبب عدم وضوح رؤية نمو الاقتصاد العالمي وثبات معدلات التضخم، انخفضت الأسعار أواخر النصف الثاني من العام.
وأضاف: كان عام 2023 عاما ناجحا بالنسبة للمجموعة البترولية، حققت خلاله إيرادات جيدة بصافي ربح بلغ نحو 7.8 ملايين دينار، وهو ما يعادل 43.24 فلسا لكل سهم، بنسبة نمو 2.12% مقارنة بالعام 2022.
ومضى بالقول: «استمرت المجموعة في توفير السيولة اللازمة والتمويل اللازم لعملياتها من خلال البنوك المحلية والعالمية، لتنجح في مواجهة التحديات في تقلبات الأسعار العالمية والظروف الاقتصادية المتغيرة».
واستعرض حديد أداء إدارات الشركة خلال السنة الماضية، وذلك على النحو التالي:
قامت المجموعة بتسويق 3.83 ملايين طن من المواد البترولية في 2023 مقارنة بـ 4.86 ملايين طن في 2022، في أسواق محددة كشرق أفريقيا وشمالها، الشرق الأوسط والبحر الأحمر، واستطاعت المنافسة وزيادة أرباحها في هذه المناطق.
وشحنت المجموعة ما يقارب 1.75 مليون طن من المواد البترولية في منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر، ما يمثل 45.74% من إجمالي المبيعات، فيما جاء بالمركز الثاني السوق الأوروبي والبحر الأبيض المتوسط بمبيعات بلغت 1.3 مليون طن، وبنسبة 33.88% من إجمالي المبيعات، فيما حققت مبيعات شرق أفريقيا قرابة 0.78 مليون طن، أي بنسبة 20.40% من إجمالي المبيعات.
قدرات التخزين: استمرت المجموعة في تفعيل قدراتها التخزينية في موزمبيق والمغرب بإجمالي منتجات مخزنة بنحو 1.25 مليون متر مكعب، أما مبيعات منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر فقد سجلت نحو 1.75 مليون طن، وبنسبة 45.73% من إجمالي المبيعات.
الأنشطة في شرق أفريقيا: قامت المجموعة بتداول ما يقارب من 0.78 مليون طن من المنتجات البترولية إلى شرق أفريقيا، وتمثل 20.40% من إجمالي المبيعات، فيما احتلت منطقة البحر المتوسط المرتبة الثانية في المبيعات بنحو 1.30 مليون طن، وبنسبة 33.88% من إجمالي المبيعات.
الشحن: حقق عام 2023 أرباحا قوية لجميع أحجام السفن بسبب نمو الطلب وقلة العرض بسبب الأحداث الجيوسياسية والمناخية، فيما أدى فرض الحظر الأوروبي والأميركي على المنتجات المكررة الروسية في فبراير إلى الحد من الاتجاه الصعودي للناقلات في 2023، كما كان لأحداث منطقة الشرق الأوسط في أكتوبر الماضي تأثيرها على أسعار الشحن، بسبب امتناع بعض أصحاب السفن عن الإبحار إلى موانئ البحر الأحمر.
وقامت المجموعة البترولية بتحسين استخدام السفن المملوكة لها لشحن البضائع، وخاصة في تجارة البحر الأحمر، ذلك أن نسبة 27.71% من عمليات الشحن التي قامت بها شركة IPG في 2023 تمت بواسطة سفنها الخاصة.
إدارة المخاطر: يؤدي فريق إدارة المخاطر دورا في دعم الأنشطة التسويقية للمجموعة، ومساندة قسم التسويق في تقديم نظرة تحليلية وفنية لأسواق النفط العالمية ومؤشرات العرض والطلب على مستوى العالم، كما تنسق الإدارة مع قسم التسويق في توفير مدخلات تتعلق بأفضلية الأسعار والبيانات الآجلة وهيكلة السوق.
إدارة تطوير الأعمال: وتماشيا مع إستراتيجية المجموعة وسعيها لإيجاد فرص نمو طويلة الأمد، تابعت إدارة تطوير الأعمال والمشاريع في 2023 إدخال تحسينات على مرافق المحطات الحالية وتطوير مشاريع جديدة في الأسواق الإستراتيجية، وإضافة إلى ذلك، قامت الإدارة بمتابعة الأنشطة المتعلقة بتبسيط عمليات تشغيل مرافق المحطات الجديدة في ميناء بيرا وماتولا في موزمبيق والبدء في تطوير محطة تخزين ومناولة للمواد البترولية في بورتسودان في السودان، كما قامت بتقديم المعلومات والدعم التحليلي لإتمام عملية تمويل محطة ماتولا في موزمبيق خلال 2023.
إدارة المالية والخزينة: تواصل الإدارة المالية تقديم الدعم الكامل للمجموعة لتلبية متطلبات السيولة المالية لعملياتها الدولية ودعم المشاركة في عطاءات النفط الدولية، كما استمرت الدائرة في تأسيس علاقات مثمرة مع بنوك جديدة محليا ودوليا للحصول على تمويل إضافي بأسعار تنافسية لتلبية الاحتياجات المالية الحالية والمستقبلية.
إدارة الموارد البشرية: اتخذت المجموعة قرارا استراتيجيا لتكون منافسا فعالا من خلال جذب أكبر عدد من الشباب الكويتي لتدريبهم وتأهيلهم وتحقيق أهداف المجموعة طويلة المدى، وفي 2023 تم تعيين 9 موظفين جدد، ليصل إجمالي عدد الموظفين الكويتيين إلى 168 وبنسبة 19% من إجمالي القوى العاملة.
تكنولوجيا المعلومات: تماشيا مع متطلبات التحول الرقمي قامت المجموعة بتوقيع عقد مع شركة SAP العالمية الرائدة في مجال البرمجيات لتوريد وتركيب نظام متكامل لتلبية جميع الاحتياجات المالية والتشغيلية لكل إدارات المجموعة تحت مظلة واحدة.
الإدارة القانونية: خلال عام 2023، وفي ظل عدد من التحديات، نجحت الدائرة القانونية في التعاطي الإيجابي مع النزاعات والدعاوى في جميع أنحاء العالم، كما اعتمدت الدائرة أفضل الوسائل المتاحة في المجال القانوني.
الجمعية العمومية: هذا، وقد وافقت الجمعية العمومية لشركة المجموعة البترولية المستقلة على كل بنود جدول الأعمال، بما فيها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30%، كما وافقت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 100 ألف دينار، وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.

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