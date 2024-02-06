6 13 ملايين دينار أرباح طيران الجزيرة في 2023



مروان بودي: واصلنا تحقيق الأرباح رغم التحديات التي يشهدها قطاع الطيران

معدل إشغال المقاعد المرتفع وزيادة الحصة السوقية ساهما في تعزيز مكانتنا

حافظنا على السياسة الصارمة في إدارة التكاليف بما يعكس متانة ومرونة الأعمال نواصل الالتزام بتحقيق النمو وتعزيز أعمالنا وتقديم خدمات عالية الجودة

أعلنت شركة طيران الجزيرة تحقيق أرباح صافية بلغت 6.13 ملايين دينار للعام المالي 2023، فيما بلغت إيراداتها التشغيلية 198.08 مليون دينار مرتفعة بنسبة 8.8% مقارنة بالعام الماضي، وبلغت أرباحها التشغيلية 11.76 مليون دينار.وارتفع عدد الركاب خلال العام بنسبة 30.6% من 3.6 ملايين راكب في 2022 إلى 4.68 ملايين راكب، وارتفع كذلك معدل إشغال المقاعد من 77% إلى 78.2%، في حين سجلت الشركة انخفاضا في متوسط العائد على المقعد من 47.96 دينارا للتذكرة إلى 39.63 دينارا، أما على صعيد الحصة السوقية في مطار الكويت الدولي فاستحوذت طيران الجزيرة على حصة سوقية أكبر بلغت 36.24%.وفي مبنى ركاب طيران الجزيرة (T5) الذي تديره الشركة، ارتفعت إيرادات التأجير منه بنسبة 51% مقارنة بالعام الذي سبق لتبلغ 1.54 مليون دينار، في حين بلغت إيرادات السوق الحرة 1.3 مليون دينار بارتفاع قدره 1%.وسجلت طيران الجزيرة خسارة صافية بلغت 7.14 ملايين دينار في الربع الأخير من 2023، وبلغت الإيرادات التشغيلية 39.18 مليون دينار، وارتفع عدد الركاب خلال الفترة بنسبة 17.3% إلى 1.15 مليون راكب، وبلغ معدل إشغال المقاعد نسبة 75.8%، في حين سجلت الشركة ارتفاعا بنسبة 2.2% في متوسط تشغيل الطائرات ليصل إلى 12.7 ساعة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.يذكر أن طيران الجزيرة قامت بتوزيع أرباح نقدية بواقع 28 فلسا للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2023، وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2023.وقال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي، «حققت طيران الجزيرة أرباحا قياسية في عام 2022 بفضل الإقبال الكبير الذي شهدناه على السفر في فترة كانت فيها الطاقة الاستيعابية للقطاع محدودة، هذا علاوة على تسجيل الشركة ربحا من بيع وتأجير محركات. ومقارنة بعام 2023، واصلت الشركة تحقيق الأرباح على الرغم من الانخفاض في متوسط العائد على المقعد الذي تأثر بالفائض في الطاقة الاستيعابية وذلك في ظل التحديات التي يشهدها القطاع على الصعيد التنظيمي والإقليمي وكذلك أمام التصعيدات الجيوسياسية».وزاد «ساهم معدل إشغال المقاعد المرتفع وزيادة الحصة السوقية في تعزيز مكانة طيران الجزيرة، فيما حافظت على سياستها الصارمة في إدارة التكاليف، الأمر الذي يعكس متانة ومرونة نموذج أعمال الشركة بالإضافة إلى جودة الخدمة التي تقدمها، فيما نمضي قدما، نواصل الالتزام بتحقيق النمو وتعزيز نطاق أعمالنا وتقديم خدمات عالية الجودة وموثوقة لعملائنا، لنواصل بهذا تعزيز الأسس التي تمكن شركة طيران الجزيرة من مواصلة النجاح في عام 2024».وحول الأداء التشغيلي في 2023، أطلقت طيران الجزيرة عشرة خطوط جديدة إلى وجهات في الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأوروبا وأفريقيا خلال عام 2023، ليبلغ عدد الوجهات في شبكة الشركة بنهاية الفترة 64 وجهة، وشملت هذه الخطوط رحلات مباشرة إلى موسكو وسمرقند ولارنكا ومطار سفنكس الدولي في القاهرة، وشيراز، وتيفات وبلغراد وتيرانا وإسلام آباد وطهران.وضمن خططها التوسعية، تسلمت طيران الجزيرة 3 طائرات جديدة ليصل عدد الطائرات في أسطولها إلى 23 طائرة، كما دشنت مركزا متخصصا لصيانة إطارات ومكابح وبطاريات الطائرات ضمن سعيها لتوسعة القطاعات والخدمات التي توفرها وتديرها في الشركة، الأمر الذي يمكنها من تقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بمثل هذه الخدمات.وصنفت طيران الجزيرة في قائمة أفضل أماكن العمل بمنطقة آسيا لعام 2023 من قبل مؤسسة ®Great Place to Work العالمية، وكذلك في أول قائمة تكشف عنها «فورتشن 500» للشركات العربية للعام الماضي.وتتضمن خطط الشركة التوسعية قيد الإنشاء حظيرة جديدة للطائرات ستوفر فيها خدمات الصيانة ذات معايير عالمية متفوقة، وستدخل خط التشغيل بحلول عام 2025، وأيضا عددا من التوسعات المخطط لها لتلبية الأعداد المتزايدة للمسافرين في المستقبل القريب.شركة صديقة للبيئةأصبحت طيران الجزيرة أول شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط تتحول من استخدام البلاستيك إلى أدوات صديقة للبيئة في تقديم الطعام على متن رحلاتها، ويأتي ذلك ضمن هدفها بأن تكون عملياتها أكثر استدامة، وأن تحقق الشركة صافي انبعاثات صفريا بحلول عام 2050.تحسينات في T5قامت الشركة بعدد من التحسينات في مبنى ركاب الجزيرة T5 لتحديث مرافقها تماشيا مع المبادرات التي تواصل تنفيذها بهدف تعزيز تجربة المسافرين، وشملت هذه التحسينات بوابات إضافية للمغادرة، وزيادة في عدد كاونترات قبول الركاب، وغرف لتغيير الملابس، وسوق حرة، ومطاعم.2000 مقعد لخفض وزن الطائراتوقعت طيران الجزيرة على طلب شراء أكثر من 2000 مقعد من الأكثر خفة في العالم من حيث الوزن، وتمكن هذه المقاعد من خفض وزن الطائرات بحجم 1.2 طن متري، وبالتالي تقليص حجم الوقود المستهلك وزيادة الطاقة الاستيعابية لكل طائرة بإضافة صف من المقاعد.100 وجهة خلال 5 سنواتكشفت الشركة في بيانها، أن طيران الجزيرة تبقى ملتزمة بنهجها التشغيلي لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل، إذ تتوقع خدمة أكثر من 100 وجهة خلال السنوات الخمس القادمة وزيادة حجم أسطولها إلى 35 طائرة، فيما من المتوقع أن يتجاوز معدل إشغال مقاعدها نسبة 80% في السنوات الثلاث المقبلة.