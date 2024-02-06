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بدر الهاشل رئيسا لمجموعة المخاطر في بوبيان

2/6/2024 11:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك بوبيان عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي لتولي د.بدر سعد جاسم الهاشل منصب رئيس مجموعة إدارة المخاطر في بنك بوبيان ضمن سياسته المتواصلة نحو تمكين كفاءاته الوطنية لتولي المناصب القيادية في البنك خلال السنوات الأخيرة.
ومن خلال منصبه كرئيس لمجموعة إدارة المخاطر، سيتولى الهاشل مسؤولية تحديد المخاطر المالية والتشغيلية وتقييمها، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر مما يضمن الشفافية والتواصل المباشر على جميع المستويات بجانب الإشراف على تطوير وتنفيذ إطار قوي وسليم لإدارة المخاطر في بوبيان، بما يتماشى مع استراتيجية البنك والمتطلبات التنظيمية.
وقد عمل الهاشل مع بنك بوبيان منذ عام 2019، محملا بخبرات وسنوات عديدة تصل إلى ما يقارب 20 عاما، شغل خلالها العديد من المناصب المرموقة في العديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، من بينها أستاذ مشارك بقسم التمويل والمنشآت المالية بكلية العلوم الإدارية جامعة الكويت، بالإضافة إلى مستشار في الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ومستشار لإدارة المخاطر في أحد البنوك المحلية وعضوية في مجالس إدارات عدة شركات.
ويعد د.الهاشل من الكفاءات المصرفية المتميزة، وقد اكتسب خبرة عملية متميزة منذ التخرج وحصوله على درجة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم الإدارية من جامعة الكويت، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا في تخصص التمويل، بجانب حصوله على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص التمويل من جامعة إنديانا، وله العديد من الأبحاث المنشورة في كبرى المجلات والمنصات الإلكترونية المتخصصة في الأبحاث.
وقد حصل د.الهاشل على العديد من الدورات التدريبية القيادية بالإضافة إلى البرامج التدريبية في تخصص التمويل والاستثمار في كبرى المؤسسات المحلية والعالمية، وآخرها برنامج الإدارة الاستراتيجية بالقطاع المصرفي في INSEAD (المعهد الأوربي لإدارة الأعمال) عام 2022.

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