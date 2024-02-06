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KIB يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الكويت

2/6/2024 11:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) توقيع مذكرة تفاهم مع كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت، وذلك بهدف الإسهام في تدريب الطلبة وتعزيز مناهج التعليم في المجال العقاري من خلال الدراسات العملية المتعلقة بمختلف أنواع العقارات، إضافة إلى إقامة ورش عمل أكاديمية، ودورات تدريبية لطلبة الجامعة وللعقاريين المهتمين بهذا القطاع الحيوي.
ووقع مذكرة التفاهم، التي تمتد لغاية 3 سنوات، كل من عميد كلية العلوم الإدارية بالتكليف د.عادل الوقيان، والمدير العام للإدارة العقارية في KIB، جاسم العبدالهادي، بتفويض كل من القائم بأعمال العميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب د.نواف العبدالجادر، والأستاذ المشارك بقسم التمويل والمنشآت المالية د.فهد المضف، إلى جانب مدير قسم الاستشارات العقارية وتطوير المنتجات في الإدارة العقارية في البنك، م.فهد الصالح، والخبير العقاري في الإدارة العقارية، م.حسام الكولك، ومدير قسم التقييم العقاري، م.أحمد اليعقوب، لتطبيق التعاون المشترك بين الجامعة والبنك.
وبهذه المناسبة، قال المدير العام للإدارة العقارية، جاسم العبدالهادي: «إن مذكرة التفاهم تهدف إلى دمج الدراسات العملية للاستثمار والتقييم العقاري في المنهج الأكاديمي الخاص بطلبة جامعة الكويت، وإثراء تجربة طلبة البكالوريوس والدراسات العليا عبر إقامة ورش عمل أكاديمية تتناول مختلف أنواع العقارات وأساليب التقييم الخاصة، من أجل تزويدهم بالرؤى العملية واتجاهات القطاع وفرص التواصل مع العقاريين، وبالتالي تعزيز معارفهم ومهاراتهم في المجال العقاري».
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف، أيضا، إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الإيجابية بين KIB وجامعة الكويت لتقديم دورات عقارية مصممة لتطوير المعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لكل من طلاب جامعة الكويت والعقاريين ووسطاء العقار، إلى جانب تقوية أسس التعاون في إعداد دراسات علمية حول الاستثمار والتقييم العقاري والسوق العقاري، بشكل عام، للوصول إلى فهم أكثر عمقا للسوق المحلي.
وفي السياق ذاته، أشار العبدالهادي إلى أن KIB يعد أحد مؤسسي مهنة التقييم العقاري في دولة الكويت، وذلك منذ عام 1973، إذ يعتبر الوجهة الأولى للتقييم العقاري ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع العقارية للشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية ومكاتب المحاسبة ومكاتب المحاماة، كما أنه يمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لتوفير كل الدراسات العملية الموثوقة في هذا المجال لجميع أنواع العقار السكني والاستثماري والتجاري والصناعي والحرفي.

MENAFN06022024000130011022ID1107819534

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