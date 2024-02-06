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برقان يتوسع في محفظة منتجات الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

2/6/2024 11:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك برقان حصوله مؤخرا على عدة تراخيص جديدة من قبل هيئة أسواق المال تمكنه من تقديم مجموعة جديدة من الخدمات والمنتجات المصرفية الخاصة لعملاء إدارة الثروات، والتي تناسب ذوي الملاءة المالية العالية، وتشمل التراخيص الجديدة التي حصل عليها البنك مزاولة نشاط أمين حفظ الأوراق المالية، الاستشارات الاستثمارية، إدارة المحافظ الاستثمارية ووسيط أوراق مالية غير مسجل، ما يؤكد التزام البنك بالتوسع في الخدمات الموجهة إلى عملائه ذوي الملاءة المالية العالية وتلبية احتياجاتهم المالية والبنكية والاستثمارية، وذلك بالتعاون مع شركة كامكو إنفست.
وفي معرض تعقيبها على منح برقان هذه التراخيص الجديدة، قالت مساعد مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك برقان داليا محمد قاسم: «بصفتنا شريكا ماليا موثوقا لعملائنا، نسعى دائما إلى تقديم مجموعة أكثر كفاءة وشمولا من الخدمات المالية والمنتجات التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية. وسوف تمكننا هذه التراخيص الممنوحة لنا من قبل هيئة أسواق المال، من مواصلة توسيع نطاق خدماتنا وحلولنا الاستثمارية، لتشـــمل الاستشارات الاستثمارية وخدمات إدارة الثروات المصممة لتتناســــــــب مع تطلعات كل عميل واحتياجاته المالية».
وأضافــــت: «لطالمـا كانت الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات التي يوفرها بنك برقان وسائل أساسية لكثير من عملائنا ذوي الدخل العالي، من أجل تحقيق أهدافهم المالية المتنوعة وتلبية طموحاتهم»، وأضافت: «انطلاقا من التزامنا بدورنا كشريك مالي موثوق لكافة عملائنا، فإن مستشاري الاستثمار المدربين بأعلى مستوى ومدراء العلاقات المسجلين لدى هيئة أسواق المال يقومون بتحديد ودراسة خطط استثمارية تناسب محافظ العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، مع مراعاة متطلبات السيولة، والقدرة على تحمل المخاطر».
بدورها، قالت مساعد مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك برقان نور عبدالعزيز البغلي: «نحن نحرص على تقديم مجموعة من المزايا لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة ممن لديهم 300 ألف دينار في حساباتهم كحد أدنى. ويشمل ذلك خدمة الكونسييرج والامتيازات الخاصة بها، إلى جانب مسؤول العلاقات الشخصي والمخصص لتلبية طلباتهم واستفساراتهم، إضافة إلى مجموعة واسعة من منتجات الودائع والبطاقات المصرفية الحصرية. كما يمكن لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة الاستفادة من إنجاز المعاملات عبر الهاتف أو بالبريد الإلكتروني، إلى جانب إمكانية الاقتراض مقابل استثماراتهم أو أصولهم العقارية أو ودائعهم».
وأوضحت أن البنك، كجزء من سعيه الدؤوب نحو التميز وتطوير رأسماله البشري، يلتزم بتقديم ورش عمل تدريبية متخصصة لمدراء العلاقات في قسم الخدمات المصرفية الخاصة على أيدي مدربين محليين وعالميين من ذوي الخبرة الكبيرة في السوق، وذلك بهدف ضمان كفاءة جميع مدراء العلاقات ووصولهم إلى المعلومات الكافية حول أساليب الاستثمار واستراتيجياته، وبالتالي تمكينهم من تقديم التوجيه والنصائح للعملاء بكفاءة عالية.

MENAFN06022024000130011022ID1107819533

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