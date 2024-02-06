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الكويتية نظمت يوما مفتوحا للموظفين

2/6/2024 11:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت شركة الخطوط الجوية الكويتية يوما مفتوحا لموظفيها في القرى الرياضية بمنطقة الصليبخات بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع، حيث تخلل اليوم مشاركة الموظفين وعائلاتهم في أنشطة وفعاليات ترفيهية ورياضية شهدت أجواء من البهجة والألفة والمحبة بين الجميع بروح الاسرة الواحدة، وحضر الفعالية عضو مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية سالم الشطي.
وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والتسويق بالشركة مناور المناور: «يأتي تنظيم اليوم المفتوح للموظفين وعائلاتهم في إطار حرص الخطوط الجوية الكويتية على أهمية هذه النشاطات الاجتماعية والتي تعزز من الروابط الأسرية بين الموظفين ما يزيد من الروح الإيجابية بين الجميع ويسهم في توطيد العلاقات والترابط والتلاحم فيما بينهم».
وأضاف المناور أن مثل هذه الفعاليات تعد فرصة جيدة للترفيه عن النفس خارج أوقات العمل الرسمية، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن أولويات الشركة لتشجيع الموظفين ودعمهم ومكافأتهم معنويا تقديرا لهم على جهودهم الملموسة والحثيثة طوال العام الامر الذي يسهم في انتاجيتهم ويعود بالفائدة على الشركة إضافة إلى أن مثل هذه الأنشطة تعكس التزام الشركة بتحسين بيئة العمل وتعزيز الروح الجماعية.
واختتم المناور بتقديم الشكر الجزيل لجميع من شاركوا في تنظيم هذا اليوم وانجاحه بالشكل المثالي، معربا عن أمله بأن يكون هذا اليوم أضفى للجميع روحا من التآلف والمحبة بينهم مؤكدا على سعي الشركة لتكرار مثل هذه الفعاليات والأنشطة في المستقبل القريب.

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