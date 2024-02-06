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الوطني أفضل بنك مقدم لخدمات التمويل التجاري في الكويت لعام 2024

2/6/2024 11:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصد بنك الكويت الوطني جائزة أفضل مقدم لخدمات التمويل التجاري في الكويت لعام 2024، وذلك في الاستبيان السنوي الذي أجرته مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية المتخصصة، والذي تضمن استطلاع آراء محللي القطاع المصرفي والمديرين التنفيذيين للشركات والمتخصصين في مجال التكنولوجيا حول العالم.
واستندت «غلوبل فاينانس» في اختيار الفائزين لهذه الجائزة، إلى العديد من المعايير، من بينها حجم المعاملات، ونطاق التغطية العالمية، وخدمة العملاء، إضافة إلى الأسعار التنافسية والتقنيات المبتكرة.
ووقع الاختيار على بنك الكويت الوطني كواحد من بين أفضل مقدمي خدمات التمويل التجاري ضمن الاستبيان الرابع والعشرين، والذي شمل 11 فئة عالمية و100 دولة حول العالم و8 مناطق جغرافية مختلفة.
ومنحت مجلة «غلوبل فاينانس» هذه الجائزة لبنك الكويت الوطني تقديرا لمبادراته في تطوير أفضل الحلول المصرفية وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات عملائه.
وتبرهن هذه الجائزة على ريادة البنك وتفرده في سوق التمويل التجاري، ومشاركته في كبرى الصفقات التي تشمل العديد من القطاعات الحيوية، وذلك بفضل المستوى المتميز لخدمة العملاء وما يقدمه من قيمة مضافة يدعمها انتشاره الإقليمي والدولي الذي يشمل أوسع شبكة فروع دولية وشركات تابعة منتشرة في 4 قارات حول العام.
كما تعكس الجائزة قدرة الوطني الفريدة في الحفاظ على علاقات وثيقة ومستدامة مع عملائه، وهو ما يجعل البنك يتبوأ مكانة قوية تضمن مشاركته في كبرى صفقات التمويل وترسخ موقعه الرائد والمهيمن محليا وإقليميا.
ويملك بنك الكويت الوطني فريقا من الخبراء المتخصصين في إدارة التمويل التجاري الذين يتمتعون بخبرات عالية لتقديم أفضل الحلول لعملاء البنك.
وتعد مجلة غلوبل فاينانس العالمية، التي تأسست عام 1987 وتتخذ من نيويورك مقرا لها، من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد، ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفا من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والاستراتيجية في المؤسسات المالية في 193دولة حول العالم. وتجري المجلة سنويا العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي.

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