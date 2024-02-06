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هاتف HONOR Magic V2 الجهاز الأنحف والأخف

2/6/2024 11:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ظلت الهواتف الذكية القابلة للطي ساحة للابتكار والتجديد لسنوات عديدة سعيا للخروج بإصدارات جديدة بإمكانيات أكبر وتقنيات أحدث، إلا أنها ظلت تعاني في مواجهة مشكلة السمك وسهولة كسر المفصلات والوصلات، إلى أن تم طرح هاتف HONOR Magic V2 في الأسواق الذي غير من قواعد اللعبة، حيث يجمع ميزات الهاتف اللوحي في تصميم أنيق مناسب لحجم الجيب، وبدون التنازل عن أي من مقومات الجودة.
ويعتبر HONOR Magic V2 أكثر من مجرد هاتف قابل للطي، بل تحفة فنية وأعجوبة تكنولوجية وبداية مبشرة لفئة أحدث من الهواتف المحمولة. فإذا كنتم تبحثون عن هاتف قابل للطي يتميز بصغر الحجم واتساع الشاشة وتعدد الكاميرات، فإليكم هاتف HONOR Magic V2 الذي يمهد وبقوة لحقبة جديدة من تكنولوجيات الهواتف القابلة للطي.
ويتميز هاتف HONOR Magic V2 بسمك نحيف للغاية لا يتجاوز 9.9 ملم عند طيه، ما يجعله أرفع وأنحف هاتف ذكي قابل للطي متوافر في الأسواق. وإن كانت إمكانيات الجهاز لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتجاوزها لتشمل عناصر القوة والمتانة والسرعة ليوفر لمستخدميه تجربة استخدام أكثر سلاسة وشمولا، ويتجاوز هاتف HONOR Magic V2 الحدود المعتادة، كونه جهازا فائق الإمكانيات ومتعدد الاستخدامات يجمع بين مرونة الهاتف العادي وبساطته وشاشة الجهاز اللوحي وإمكانياته.
كما أن عنصر التصميم الأنيق المتطور الذي أحدث ثورة في عالم تكنولوجيا الهواتف في هاتف HONOR Magic V2 هو آلية المفصلة أحادية الهيكل بدون تروس المصنوعة من سبائك التيتانيوم فائق الخفة، فهي أعجوبة تكنولوجية مصنوعة من التيتانيوم المستخدم في تصنيع الطائرات، وتتميز آلية المفصلة هذه بقدرتها على تحمل 400.000 طية، وتضمن المتانة وتوفر تجربة سلسة على مر السنين. يتميز هاتف HONOR Magic V2 بقدرته المتطورة على مقاومة السقوط المعززة التي تصل إلى 10 أضعاف قدرة نظرائه، وذلك بفضل تقنية نانو كريستال الزجاجية من الجيل 2 وحصوله على شهادة الجودة والمتانة من من إس جي إس، والتي تعد بمنزلة شهادة على تصميمه المتين والقوي، مما يعد بجهاز يمكنه الصمود أمام اختبار الزمن. وإضافة إلى عناصره الجمالية، يقدم هاتف HONOR Magic V2 مستوى أداء قويا للغاية. ويتم تشغيل هاتف HONOR Magic V2، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجا بايت، مما يضمن التشغيل السلس للتطبيقات الصعبة وسيناريوهات الاستخدام متعددة المهام.

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