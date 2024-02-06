8 48 ملايين دينار صافي أرباح التسهيلات التجارية في 2023

الحميضي: النتائج الممتازة المحققة تعكس أداء الشركة القوي وجهود موظفيها



أعلنت شركة التسهيلات التجارية عن نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 حيث حققت صافي أرباح بلغت 8.48 ملايين دينار وبلغت ربحية السهم 17 فلسا.

وقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية بأن يتم توزيع 16% أرباحا نقدية للمساهمين بواقع 16 فلسا للسهم عن العام 2023.

وقالت الشركة في بيان صحافي، إن إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة بلغت 15.1 مليون دينار، كما بلغت إجمالي حقوق المساهمين 160.36 مليون دينار، وبلغ مجموع أصول الشركة 279.9 مليون دينار.

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية للشركة عن عام 2023 ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عبدالله سعود الحميضي، أن الشركة استمرت في تحقيق نتائج ممتازة، فقد حققت ربحا صافيا قدره 8.48 ملايين دينار بالرغم من ارتفاع أعباء التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض صافي أرباح الاستثمارات، وتعكس هذه النتائج الممتازة التي حققتها «التسهيلات» خلال عام 2023 أداء الشركة القوي والمتميز وجهود وكفاءة موظفيها، حيث كان للحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة دور كبير في المحافظة على إيرادات التسهيلات الائتمانية، حيث نجحت الشركة في استقطاب عدد كبير من العملاء سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، وذلك بفضل التزامها في تقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي لتمنح عملائها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم، ويتطلع مجلس الإدارة إلى العام القادم بنظرة إيجابية حيث اعتمد خطة عام 2024 بنمو في حجم العمل مما سيحقق أفضل النتائج.

وفي نهاية تعقيبه وجه الحميضي الشكر لجميع عملاء الشركة، ولكل من ساهم معها في إنجاز أغراضها من الجهات الرسمية والبنوك والمؤسسات المالية والتجارية، كما وجه تقديره وامتنانه لإدارة الشركة وموظفيها على الجهد الذي بذلوه لتحقيق تلك النتائج.

وتعتبر شركة التسهيلات التجارية هي الأولى من نوعها في تمويل السلع الاستهلاكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست عام 1977 لتتبوأ منذ ذلك الحين مكانة رائدة في قطاع التمويل امتدت لأكثر من 46 عاما.

وقد ترسخت مكانتها في السوق بفضل ما تقدمه من خدمات ومزايا، وحرصها على تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء، مع السرعة والسهولة في إجراء المعاملات. وتلعب «التسهيلات» دورا رئيسيا في قطاع السيارات والسلع الاستهلاكية، وهي الشركة الرائدة في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والقروض النقدية والإسكانية.