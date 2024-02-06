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التجاري يوفر خدماته خلال عطلة الإسراء والمعراج

2/6/2024 11:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال عطلة الإسراء والمعراج يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، وذلك في فرع مطار الكويت الدولي T1 (قاعة الوصول) على مدار الساعة، بالإضافة إلى فرع الأفنيوز من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 10:00 مساء طوال فترة العطلة، ويوم الجمعة من الساعة 4:00 عصرا إلى الساعة 10:00 مساء، فرع الخيران من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 11:00 مساء من الخميس إلى السبت، وفرع شرق من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 1:00 ظهرا من الخميس إلى السبت.

كما يمكن للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية من خلال فروع الخدمة الذاتية التي توفر أفضل الخدمات المصرفية للعملاء على مدار الساعة في عدد من الفروع منها: الفرع الرئيسي، فرع حولي شارع بيروت، فرع الجهراء، فرع خيطان، فرع مروج، فرع السالمية وفرع الدائري السادس وفرع الفحيحيل مجمع أجيال وفرع شارع فهد السالم، وكذلك أجهزة السحب والإيداع الآلي التابعة للبنك والتي توجد في مختلف مناطق الكويت.

ويعلن البنك أيضا عن استمرار تقديم خدماته على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية والرقمية. هذا، وسيباشر البنك أنشطة أعماله المعتادة يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024.

MENAFN06022024000130011022ID1107819528

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