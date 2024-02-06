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وثاق تتعاقد مع ايم انترناشيونال لتقديم خدمات استشارات اكتوارية

2/6/2024 11:07:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة «وثاق للتأمين التكافلي» عن تعاقدها مع شركة «ايم انترناشيونال» للاستشارات، وذلك للقيام بتقديم خدمات استشارات اكتوارية لها.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «وثاق» فواز المزروعي في تصريح صحافي، إن هذا التعاقد يأتي في إطار التزام الشركة بمتطلبات الجهات الرقابية ممثلة في وحدة تنظيم التأمين.
وأوضح المزروعي أن وجود الخبير الاكتواري لدى الشركة يساعد في تحليل عوائد الاستثمار، وتحليل تطور المخاطر، وتحليل المصاريف العامة لها وتسعير التغطيات التأمينية ومعدلات الاحتفاظ في اتفاقيات إعادة التأمين، إضافة إلى المساهمة في العديد من المهام ذات الطبيعة المالية والمحاسبية. وأضاف أن وجود الخبير الاكتواري لدى شركات التأمين يسهم أيضا في تطوير أعمالها وعوائدها وتحقيق التوازن بين الأصول والالتزامات، وتوزيع الأرباح وقياس دقة المخاطر وحماية مدخراتها وحقوق مساهميها.
وذكر أنه يمكن للشركات الاستفادة من الخبير الاكتواري في إدارة الأخطار وإدارة الأصول والملاءة المالية، وذلك بهدف التوافق مع متطلبات قواعد الملاءة المالية، إلى جانب الاستفادة منه في فهم الأعمال المالية والتدفقات النقدية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن لدى الخبير الاكتواري القدرة على تطبيق المهارات الكمية والأدوات لتسعير وتقييم المخاطر، ومعرفة أنواع التأمين وتطبيقاته، والتعامل مع التشريعات الجديدة.

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