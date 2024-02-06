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بيتك يطلق مع ماستركارد بيتك أنت تختار السيارة

2/6/2024 11:07:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» حملة «مع ماستركارد «بيتك».. أنت تختار السيارة» المخصصة لحاملي بطاقات «بيتك Mastercard» الائتمانية ومسبقة الدفع، والتي تتيح فرصة الفوز لـ 8 رابحين يحصل كل منهم على سيارة أحلامه بمبلغ لا يتجاوز 30 ألف دينار.
وسيتم إجراء سحبين خلال فترة الحملة التي تمتد من 1 فبراير إلى 26 مايو من العام الحالي 2024، بواقع 4 رابحين في كل سحب، وسيقام السحب الأول بتاريخ 25 أبريل، والثاني بتاريخ 5 مايو بحضور وإشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
وأعرب المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك»، طلال العربيد، عن سعادته بإطلاق هذه الحملة المميزة لعملاء «بيتك» بالتعاون مع «ماستركارد، مؤكدا مواصلة إطلاق مثل هذه الحملات التي دائما ما تكون فريدة من نوعها وتضيف قيمة لتجربة العميل، وبكل تأكيد تتوج العديد من الفائزين بجوائز قيمة، حيث تمكن حملة (مع ماستركارد «بيتك».. أنت تختار السيارة) كل رابح من شراء سيارة أحلامه من اختياره بمبلغ لا يتجاوز 30 ألف دينار.
وأشار العربيد إلى أن عمليات الشراء التي تؤهل العميل للدخول في السحب تشمل جميع عمليات الشراء عبر بطاقات «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع محليا وعالميا أو عبر التسوق الالكتروني، بحيث يكون مقابل كل عملية شرائية محليا بقيمة 1 د.ك يحصل العميل على فرصه لدخول السحب (متضمنة العمليات الشرائية التي تتم عن طريق المواقع الالكترونية عبر الانترنت بالدينار الكويتي). ومقابل كل عملية شرائية عالميا بقيمة 1 د.ك يحصل العميل على 10 فرص للدخول بالسحب (متضمنة العمليات الشرائية التي تتم عن طريق المواقع الالكترونية عبر الانترنت بالعملات الأجنبية)، منوها بأن عمليات السحب النقدي محليا وعالميا غير مؤهلة للحملة.
وأشار العربيد إلى أن ربط الجوائز بإمكانية الاستخدام داخل أو خارج الكويت يسهم في تشجيع استخدام البطاقات بالسوق المحلي، وينشط مبيعات التجار ويحقق المصلحة المشتركة لـ «بيتك» و(Mastercard)، وبكل تأكيد يشكل قيمة مضافة لتجربة العميل في التسوق وفي الخدمات المصرفية، وهو الهدف الأساسي لـ «بيتك» تجاه عملائه.
وأكد العربيد حرص «بيتك» على تعزيز التعاون مع الشركاء لتخطيط وتنفيذ العديد من الحملات، لما لذلك من مردود إيجابي على مستوى رضا العملاء ومعدلات الاستخدام وتوسيع الحصة السوقية لـ «بيتك» وتعزيز ريادته في سوق البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة.

MENAFN06022024000130011022ID1107819526

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