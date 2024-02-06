المباني 60 عاما من الريادة والإنجازات العقارية



وليد الشريعان: فخورون بإنجازات الشركة ونطمح لأن نكون قدوة للشركات العقارية والاستمرار بتحقيق معدلات إشغال مرتفعة نجحنا في بناء قاعدة قوية كشركة رائدة بمجال استثمار وإدارة وتطوير المشروعات العقارية وخلق قيمة للمساهمين والمجتمع

أعلنت شركة المباني عن أن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعا أمس لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث تمت الموافقة على التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 14% من القيمة الاسمية للسهم وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 6% من رأس المال المصدر والمدفوع، كما سجلت الشركة ارتفاعا ملحوظا في صافي الربح إلى 65 مليون دينار مقارنة بـ 61.1 مليون دينار في 2022 بارتفاع بنسبة 6.4%، وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 14.2% لتصل إلى 129.33 مليون دينار، وذلك مقارنة بـ 113.22 مليون دينار في العام الماضي، كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 6% لتبلغ 49.44 فلسا في نهاية عام 2023.وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد خالد الشريعان، بأن عام 2024 ستحتفل شركة المباني بمرور 60 عاما على انطلاقها، حيث تأسست تحت اسم «الشركة الكويتية للمباني الجاهزة» عام 1964. وبخطوات ثابتة وإستراتيجية مدروسة أصبح لدى الشركة إنجازات متصاعدة خلال رحلتها في أن تبني قاعدة قوية كشركة رائدة في مجال استثمار وإدارة وتطوير المشروعات العقارية، كما تتعاون مع شركائها ضمن مشروعات عقارية جديدة ومبتكرة تخلق قيمة لمساهميها والمجتمع، وتتميز هذه المشروعات بخصائص ومواصفات عالمية من حيث الإبداع، الجودة والتميز في التصاميم، مع ضمان عوائد مجزية على الاستثمار، حيث تسعى المباني نحو بناء علامة تجارية مستدامة تحمل قيمة ملموسة وتشكل مصدر إلهام للمشاريع الجديدة.وأضاف الشريعان: «نحن فخورون بالإنجاز الذي حققناه طوال رحلة الـ 60 عاما، حيث نطمح أن نكون قدوة للشركات العقارية في المنطقة، والاستمرار بتحقيق معدلات إشغال مرتفعة في مشاريع الشركة، والمضي قدما في مواصلة مسيرة التوسع عبر الاستثمارات طويلة الأجل والشراكات التجارية، حيث تتبع المباني إستراتيجية وخطة توسعية لنمو أصولها في أنشطة واستثمارات الشركة، فقد أنجزت المباني العديد من المشاريع المهمة في الكويت وغيرها في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وذلك من خلال شراكات استراتيجية في منطقة الخليج. وتشكل رؤية الشركة المدروسة والنجاح الهائل الذي حققه مشروع الأفنيوز في الكويت دافعا قويا لتشييد العديد من المشاريع المشابهة في المنطقة، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال السنوات المقبلة».وفيما يخص مشاريع الشركة في المملكة العربية السعودية، علق الشريعان بأن مشروع الأفنيوز- الرياض الذي تفوق قيمته 16 مليار ريال سعودي، وتبلغ مساحة البناء فيه 1.800.000 متر مربع، سيصبح أحد أبرز العلامات الاستثمارية والتجارية في الشرق الأوسط، وسيعكس تصميما ذا معايير عالمية وعناصر مستدامة بيئية، حيث بلغت أعمال البناء في المشروع 35%، والتي تسير ضمن الخطة المدروسة للمشروع.أما عن الأفنيوز- الخبر، الذي شهد حفل وضع حجر أساس المشروع في ديسمبر 2023، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز- أمير المنطقة الشرقية، وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السمو الأمراء.وقد أوضح الشريعان أن مشروع الأفنيوز - الخبر الذي تبلغ قيمته 7.2 مليار ريال سعودي، ويمتد على مساحة واسعة قابلة للتأجير تبلغ 175.000 متر مربع، كما تم توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 4.35 مليارات ريال سعودي مع تحالف بنكي للمرحلة الأولى من المشروع. وتم التوقيع مع المقاول الرئيسي الذي بدأ أعماله في يناير من العام الحالي، ويتوقع الانتهاء من المشروع مطلع عام 2027.وحول الأفنيوز- البحرين، أوضح الشريعان أن الأفنيوز- البحرين الذي يتمتع بموقع متميز بقلب العاصمة المنامة سيشمل توسعة تمتد للجزء الغربي من الأفنيوز- البحرين، والتي ستضيف ما يقارب 42.000 متر مربع إضافية من المساحة القابلة للتأجير، وستضم التوسعة مناطق جديدة تتميز بتصاميم خلابة ستقدم بدورها تجربة تسوق حديثة ومتنوعة، والتي ستتضمن مزيجا من 248 متجرا ومطعما، إلى جانب منطقتين ترفيهيتين وسوبر ماركت، بالإضافة إلى مواقف سيارات في الطابق السفلي تتسع لنحو 1.330 مركبة، وتبلغ حتى الآن نسبة التأجير ما يقارب 50%.كما ستشمل التوسعة جسرين للمشاة، حيث سيربط الجسر الأول بين الأفنيوز- البحرين وخليج البحرين، والآخر مع مركز البحرين التجاري العالمي ومودا مول، وسيتضمن المشروع توسيع المركز الترفيهي ليصبح أكبر مركز ترفيهي مواجه للبحر بطول إجمالي 1.4 كم، وسيتم افتتاح التوسعة الجديدة في الربع الأخير من العام الحالي.وحول مشاريع الشركة في الكويت، فإن من أبرزها حاليا مشروع تطوير مدينة جابر الأحمد -J3- أحد مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وقد وقع الاختيار على تحالف يضم شركة المباني -المطور الرئيسي- ومجموعة الصناعات الوطنية وشركة التخصيص القابضة، وقد وقع الاختيار على المباني «المستثمر المفضل» لتطوير إحدى المناطق المخصصة للاستثمار، والتي يطلق عليها اسم (J3).ويتضمن المشروع مجمع تجاري «أفنتورا مول» على مساحة تأجيرية تبلغ 105.000 متر مربع، إلى جانب العنصر السكني «أفنتورا رزدنسز» الذي يشمل 270 وحدة سكنية من الشقق والفلل.وعلق الشريعان: «يجسد مشروع تطوير مدينة جابر الأحمد رؤية مستقبلية لمشاريع التطوير في الكويت، كما يعتبر أحد المشاريع المجتمعية المستدامة قيد الإنشاء حاليا، حيث تنطلق رؤية تصميم المشروع من خلق وجهة جديدة بهوية معاصرة، وفرصة للاستمتاع بالعيش في مدينة حديثة تنبض بالحياة».واستطرد: أما فيما يخص مراحل إنجاز المشروع، فقد تطورت أعمال البناء في المركز التجاري «أفنتورا مول» بنسبة 27%، وفيما يخص العنصر السكني «أفنتورا رزدنسز» تم إنجاز 46% من أعمال البناء ويتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2026.وفيما يخص مشروع مدينة صباح الأحمد(S3)، صرح الشريعان بأنه «يعد هذا المشروع الذي يقع في جنوب مدينة الكويت أحدث مشاريع الشركة، وتقدر قيمته بـ 26 مليون دينار، كما سيتميز المشروع المتعدد الاستخدامات بمساحة تأجيرية تبلغ 25.000 متر مربع، وسيتضمن فندقا سيكون تابعا لعلامة هيلتون وورلد وايد باسم هامبتون إن، والذي سيتضمن 110 غرف، إلى جانب مجمع تجاري يحمل اسم «سوق صباح» ليعكس طابع السوق الكويتي، حيث ستستمد الهندسة المعمارية الخاصة به من التراث الكويتي التقليدي وسيتضمن عدة مناطق سيكون لكل منها هوية خاصة».كما نوه الشريعان بأنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص مع الهيئة العامة للرعاية السكنية للدخول في شراكة مع شركة المشروع، وسيتم البدء بأعمال المشروع عند تسلم الأرض من الجهات الرسمية.وأخيرا، أكد الشريعان أن شركة المباني تتبنى في جميع أعمالها وتعاملاتها الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتي تعد العوامل الرئيسية لتحقيق الاستدامة، كما تسعى إلى قيادة القطاع العقاري نحو تطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.