Wednesday, 07 February 2024 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدراسات المصرفية يفتتح التدريب على المدقق الشرعي

2/6/2024 11:07:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل أحمد الهارون، افتتحت رنا النيباري المدير العام للمعهد برنامج «شهادة المدقق الشرعي المعتمد»، الذي شارك فيه نخبة من العاملين في مجال التدقيق الشرعي في بنك الكويت المركزي وعدد من البنوك الكويتية المحلية هي بيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، والبنك الأهلي المتحد، وبنك بوبيان بالإضافة إلى مشاركين عاملين في جهات مختلفة وأفراد، حيث أصبح تطوير العاملين في مجال التدقيق الشرعي من أهم الموضوعات المطروحة في قطاع المصرفي والمالي الإسلامي.
جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون أشار فيه إلى أهمية البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز وضمانة التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، حيث أصدر بنك الكويت المركزي بتاريخ 20/12/2016 تعليماته بشأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية»، متضمنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية، وغيرها من الموضوعات المهمة ذات الصلة.
من جانبها، أضافت مدير معهد الدراسات المصرفية أن التدقيق الشرعي هو عمل أساسي من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها، وبينت الدراسات أن السوق الكويتي بحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة تأهيلا علميا ومهنيا جيدا، كما بينت حاجة الكوادر العاملة في هذا المجال حاليا إلى مزيد من التأهيل المهني، وبالتالي ضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في دولة الكويت.
وانطلاقا من أهمية هذا القطاع، قام بنك الكويت المركزي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بإعداد شهادة «المدقق الشرعي المعتمد»، وقد تم تصميم هذه الشهادة، بحيث تغطي مجال التدقيق على أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما فيها أنشطة الاستثمار المالي والتأمين، بما يحقق لها الشمول في مجالات نشاط الصناعة المالية الإسلامية.

MENAFN06022024000130011022ID1107819524

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث