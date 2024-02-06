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الخليج يطلق فعاليات GB Market

2/6/2024 11:07:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، أعلن بنك الخليج عن تنظيم فعاليات GB Market لدعم المبادرات والمشروعات الصغيرة الكويتية، وذلك يوم السبت المقبل (10 فبراير الجاري) من الساعة 10 صباحا حتى الـ 6 مساء، في مجمع ضي بمنطقة البدع.
ويشارك في فعاليات GB Market نحو 11 من المشروعات والمبادرات المملوكة كليا من شباب كويتيين تعمل في قطاعات العطور والمجوهرات والمطاعم والمقاهي، والذين تم اختيارهم من خلال تصويت لمتابعي حسابات بنك الخليج على وسائل التواصل الاجتماعي حول محلاتهم ومنتجاتهم المفضلة.
وفي هذا الإطار، قال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية عبدالله المليفي: «نحرص في بنك الخليج على استكمال دورنا المميز في دعم الشباب والمنتجين من المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأشار إلى أن بنك الخليج يحرص على التواجد الفاعل في كل الفعاليات والمناسبات التي تدعم الطاقات الشبابية، لافتا إلى أن تعزيز الاستدامة في المجتمع ودعم المبادرات الشبابية يعد من المحاور الرئيسية في إستراتيجية البنك لعام 2025.
ولفت إلى أن «GB Market» يعد فرصة مثالية للجمع بين المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح لهم تسويق منتجاتهم بشكل مباشر، الأمر الذي يسهم في تطوير تلك المشروعات ويرفع نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبين أن المعرض يعد فرصة أيضا للجمهور للاستمتاع بالمنتجات التي تقدمها المحلات المفضلة لديهم وقضاء يوم عائلي بامتياز مصحوبا بفعاليات ترفيهية متميزة تشمل العديد من الأنشطة والجوائز.

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