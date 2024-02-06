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الأهلي في خدمة عملائه عبر منصاته الرقمية

2/6/2024 11:07:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتقدم البنك الأهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الكريم وجميع المقيمين بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، داعين الله عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وبهذه المناسبة، سيغلق البنك أبوابه وجميع فروعه يوم الخميس 8 فبراير 2024، على أن يستأنف أعماله كالمعتاد يوم الأحد 11 فبراير 2024.
هذا، ويستقبل فرع الخيران في «الخيران مول» العملاء كالمعتاد يوم الخميس من 10 صباحا إلى 10 مساء. وأكد البنك الأهلي الكويتي جهوزيته التامة لخدمة العملاء عبر مختلف منصاته الرقمية، وذلك على مدار الساعة خلال العطلة.

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