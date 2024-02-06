الأهلي في خدمة عملائه عبر منصاته الرقمية

(MENAFN
- Al-Anbaa) يتقدم البنك الأهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الكريم وجميع المقيمين بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، داعين الله عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وبهذه المناسبة، سيغلق البنك أبوابه وجميع فروعه يوم الخميس 8 فبراير 2024، على أن يستأنف أعماله كالمعتاد يوم الأحد 11 فبراير 2024.
هذا، ويستقبل فرع الخيران في «الخيران مول» العملاء كالمعتاد يوم الخميس من 10 صباحا إلى 10 مساء. وأكد البنك الأهلي الكويتي جهوزيته التامة لخدمة العملاء عبر مختلف منصاته الرقمية، وذلك على مدار الساعة خلال العطلة.
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