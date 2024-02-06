32 7 مليون دينار صافي أرباح Stc في 2023



مزيد الحربي: 351.4 مليون دينار إجمالي الإيرادات بنمو 4.5%.. وتعتبر أعلى مستوى منذ التأسيس 2.3 مليون عميل قاعدة العملاء.. وآفاق جديدة من النمو المستدام عبر منتجات وخدمات عالية الجودة

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مسلطة الضوء على أهم الإنجازات وعلى الأداء المالي والتشغيلي والمساهمات المجتمعية التي قامت بها الشركة خلال عام 2023.وقالت الشركة في بيان صحافي أمس، إن إجمالي الإيرادات التي حققتها (stc) خلال 2023 قد ارتفعت بنسبة 4.5% لتصل إلى 351.4 مليون دينار وهو أعلى مستوى منذ التأسيس، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 85.1 مليون دينار وبارتفاع بلغ 3.7%، وصافي الأرباح بلغت 32.7 مليون دينار، بربحية سهم بلغت 33 فلسا، وبلغت موجودات الشركة 447.7 مليون دينار وإجمالي حقوق المساهمين 243.9 مليون دينار، والقيمة الدفترية للسهم 244 فلسا، وارتفاع قاعدة العملاء بنسبة 0.5% إلى 2.3 مليون عميل.وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي للشركة م.مزيد بن ناصر الحربي قائلا: «حققت شركة الاتصالات الكويتية (stc) في عام 2023 العديد من الإنجازات المالية والتشغيلية على صعيد التوسع في نموذج أعمالها وإدارة عملياتها الداخلية بكفاءة عالية، وذلك بفضل تطبيق استراتيجيتها المؤسسية والتي تم تصميمها لمواكبة التطور السريع في قطاع الاتصالات ما أسهم في تحقيق تطلعات المساهمين.وأضاف: «انطلاقا من أهمية التحول الرقمي والابتكار في بناء الاقتصاد العالمي، تمكنت الشركة من تبني أحدث التقنيات بما في ذلك خدمات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لضمان تمركز خدماتها وحلولها التقنية الشاملة المتكاملة في طليعة الحلول المتوافرة في سوق الاتصالات من خلال تنفيذ استراتيجيتها القائمة على توسيع نطاق أعمالها».وتابع: «كما يعكس تركيز stc الدائم على تطوير حلول مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها الأفراد منهم والشركات، سعيها الدؤوب إلى خدمة عملائها بشكل أفضل كإحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيتها المؤسسية «LEAD» للأعوام 2023 إلى 2025، والتي مكنت الشركة ـ خلال العام الأول من تطبيقها ـ من تحقيق نتائج قوية ملحوظة، كما ساهمت في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعكس التوسعات التي قامت بها الشركة خلال السنوات السابقة جهود stc لتوفير أفضل الحلول المتكاملة المتعلقة بمجال الاتصالات والشبكات بالإضافة إلى الحلول التقنية المتقدمة والخدمات الثابتة والنطاق العريض ونظم التكامل والخدمات السحابية لعملائها من الأفراد والمؤسسات، مرتكزة بذلك على شبكتها الأكثر تطورا بالإضافة إلى خبرات شركاتها التابعة المتخصصة بتقديم خدمات الاتصالات الثابتة وتكنولوجيا المعلومات وتزويد قطاع الأعمال بالحلول الشاملة المبتكرة ذات الجودة العالية.مكانة تنافسيةوأضاف الحربي: «تمكنت stc من الحفاظ على مكانتها التنافسية في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت، حيث يكمن اهتمامنا الأول في تنفيذ نموذج تشغيلي إنتاجي ورقمي لـ stc مع التزامنا الثابت بتعزيز الربحية وزيادة إمكانيات موظفينا وتعزيز مهاراتهم المهنية المستقبلية والعمل على استدامة الشركة، فضلا عن العمل الدؤوب الذي تتوق شركاتنا التابعة للقيام به مع قدرتها على إنجاز عمليات الحلول في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».وذكر ان stc تلتزم بالابتكار والتميز من خلال استثمارات الشركة في أحدث التقنيات لتعزيز خدماتها والمحافظة على مركزها في صدارة الشركات في ظل التطور السريع لقطاع الاتصالات، حيث يملك فريق العمل لدى stc القدرة على التكييف ومواجهة التحديات بشكل استباقي. كما نؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة خلال السنوات السابقة، وذلك لدورها البارز والفعال في استغلال فرص النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في قطاع الأعمال، والتي دفعت stc نحو آفاق جديدة من النمو المستدام من خلال تقديم منتجات وخدمات وحلول عالية الجودة وأكثر ابتكارا بقطاع الأعمال في الكويت.نتائج مالية قويةوقال الحربي: «حققت stc نتائج مالية قوية من خلال تسخير قدراتها التقنية والبشرية لتتماشى مع تطلعات وطموحات عملاء ومساهمي الشركة محققة بذلك أعلى مستوى من الإيرادات منذ التأسيس، حيث بلغت إجمالي الإيرادات 351.4 مليون دينار خلال فترة الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة نمو 4.5% مقارنة مع 336.4 مليون دينار في العام السابق، كما كان للتوسع في نموذج أعمال الشركة وحرصها على التركيز على قطاع الأعمال من خلال تطوير خدماتها الرقمية وتقديم الحلول التقنية المتكاملة للشركات في شتى المجالات الأثر الأكبر في نجاح stc لتحقيق هذا النجاح، بالإضافة إلى دفع أعمال الشركة إلى مجالات جديدة من النمو والتوسع المستدام من خلال تطبيق سلسلة من المبادرات الابتكارية التي من شأنها تعزيز الفعالية التشغيلية والعمل على تقديم أعلى جودة من الخدمات والمنتجات بما يتماشى مع متطلبات السوق، فضلا عن تطوير البنية التحتية للشركة».وأضاف الحربي: «لقد أثمرت هذه النتائج عن نمو الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 3.7% حيث بلغ 85.1 مليون دينار خلال عام 2023 مقارنة مع 82.0 مليون دينار خلال عام 2022 بدعم من ارتفاع إيرادات الشركة. ونتيجة ذلك، بلغت صافي أرباح الشركة 32.7 مليون دينار (ربحية السهم 33 فلسا) خلال عام 2023. هذا، وقد وصلت قاعدة العملاء لدى stc إلى نحو 2.3 مليون عميل في نهاية شهر ديسمبر 2023».وقال الحربي: «بلغت إجمالي موجودات الشركة 447.7 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، وارتفعت إجمالي حقوق مساهمي الشركة بنسبة 1% لتصل إلى 243.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023 مقارنة بـ 241.4 مليون دينار في عام 2022، بالإضافة إلى ذلك تتمتع الشركة بملاءة مالية قوية على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط».وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 35 فلسا للسهم الواحد أي ما يمثل 35% من القيمة الاسمية للسهم وذلك عن عام 2023. علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية للشركة. جاء هذا القرار بناء على ثقة stc في تطور أعمالها ومتانة مركزها المالي وقوة تدفقاتها النقدية».وقال الحربي «تلتزم stc بمراجعة وتحديث استراتيجيتها المالية بشكل دوري، بهدف تخصيص مواردها في تطوير خدماتها للبقاء في صدارة شركات الاتصالات وتلبية احتياجات العملاء وتقديم قيمة مضافة للمساهمين. وكجزء من هذا الالتزام، قامت stc بتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية بنجاح وبدعم من الحول الرقمية التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية والمالية للشركة من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية والممارسات الرقابية على العمليات، بالإضافة إلى تحقيق الامتياز في عمليات إدارة الخزينة».وفيما يتعلق ببرنامج المسؤولية المجتمعية لـ stc، أشار الحربي: «يعد الابتكار والتنوع في دعم المجتمع بمثابة التزام طويل الأمد يندرج ضمن القيم الأساسية لإطار برنامج المسؤولية المجتمعية (CSR) الشامل والمستدام لشركة stc نظرا لدورها كشركة رائدة في سوق الاتصالات الكويتي، حيث نفذت stc عددا من البرامج المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز التنمية على المدى الطويل، مع التركيز على المجالات الرئيسية مثل التعليم، والاستدامة البيئية، والرياضة والصحة، وتمكين الشباب، وريادة الأعمال».