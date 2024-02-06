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الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يفشلون في عزل وزير الهجرة

2/6/2024 8:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فشل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي في إحالة وزير الهجرة أليخاندرو مايوركاس إلى المحاكمة تمهيداً لعزله بتهمة التسبّب في أزمة هجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وخلال تصويت أجراه المجلس، نجا الوزير بفارق ضئيل جداً من إحالته إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ تمهيداً لعزله، وذلك بعد أن دافع عنه النواب الديموقراطيون متّهمين خصومهم الجمهوريين باستخدام مايوركاس كبش محرقة في خضم الحملة الانتخابية.


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