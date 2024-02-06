الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يفشلون في عزل وزير الهجرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
فشل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي في إحالة وزير الهجرة أليخاندرو مايوركاس إلى المحاكمة تمهيداً لعزله بتهمة التسبّب في أزمة هجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وخلال تصويت أجراه المجلس، نجا الوزير بفارق ضئيل جداً من إحالته إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ تمهيداً لعزله، وذلك بعد أن دافع عنه النواب الديموقراطيون متّهمين خصومهم الجمهوريين باستخدام مايوركاس كبش محرقة في خضم الحملة الانتخابية.
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