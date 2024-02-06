تستخدم كاميرا هاتفك وتسجل مكالماتك .. تحذير من تطبيقات تفضح رسائل واتسآب

أصدرت شركة أمنية تحذيرا جديدا لمستخدمي "أندرويد" بعد اكتشاف أن العديد من تطبيقات الدردشة في متجر "غوغل بلاي" تحتوي على برامج خبيثة يمكنها سرقة رسائل "واتسآب".

ويمكن للتطبيقات المخالفة تثبيت ما يعرف باسم "حصان طروادة" (RAT)، وهي حالة تسمى VajraSpy، والتي يمكنها البدء في سرقة بياناتك الخاصة، وفقا لروسيا اليوم.

وحدد الباحثون في شركة الأمان ESET نحو 12 تطبيقا تحتوي على كود خبيث، وستة منها متاحة للتنزيل من متجر "غوغل بلاي". وغالبا ما تكون متخفية في شكل تطبيقات دردشة، وهي: Privee Talk وMeetMe وLet's Chat وQuick Chat وRafaqat وChit Chat وYoohooTalk وTikTalk وHello Chat وNidus وGlowChat وWave Chat.

وإذا كان لديك أي من هذه التطبيقات على هاتفك، فيجب عليك حذفها على الفور، حيث يمكنها فضح رسائل "واتسآب" وSignal الخاصة، والتقاط الصور باستخدام كاميرا هاتفك، أو حتى تسجيل مكالماتك الهاتفية، وفقا لـ ESET.

وقالت الشركة إنها تعتقد أن التطبيقات تم تنزيلها بشكل أساسي حوالي 1400 مرة في ماليزيا وباكستان والهند. وعلى الرغم من ذلك، يجب أن تظل حذرا من تنزيل التطبيقات التي ربما لم تسمع عنها، أو أي تطبيقات من مطوري التطبيقات التي لا تبدو شرعية.

وقال لوكاس ستيفانكو، من شركة ESET، إن قراصنة الإنترنت "ربما استخدموا عملية احتيال مريبة" لدفع الناس إلى تنزيل التطبيق، حيث يتظاهر القراصنة باهتمامات رومانسية ويطلبون تنزيل تطبيق دردشة آخر لمواصلة التواصل.



