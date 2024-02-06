«طيران الإمارات للآداب» يختتم بنجاح فعاليات دورته الـ 16

اختتمت الدورة السادسة عشرة لمهرجان طيران الإمارات للآداب فعالياتها أمس، بعد سبعة أيام حافلة بالمتعة، بمشاركة 160 شخصية من كافة أنحاء العالم في أكثر من 160 فعالية من جلسات وحوارات وورش، وذلك بدعم من الراعي الرئيس طيران الإمارات والشريك المؤسس هيئة الثقافة والفنون في دبي.

وحضرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، حفل الافتتاح والذي أقيم يوم 31 يناير الماضي.

وتضمن الحفل الرسمي تقديم مجموعة من الكُتاب والمتحدثين الاستثنائيين وهم: الشاعر والروائي والكاتب، السير بن أوكري، الحائز على جائزة ((البوكر)) العالمية لعام 1991؛ والشاعرة الحائزة على العديد من الجوائز، كلوديا رانكين؛ والكاتب والروائي الأكثر مبيعاً، سعود السنعوسي، الحائز على الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2013، لقراءات من كتبهم ولمحة خاصة عن عوالم وقصص لم نسمع عنها من قبل، وانضمت إليهم الشاعرة الإماراتية أمل السهلاوي، عضو في مجموعة ((فصول بلا عنوان))؛ والفنان عمار أشقر في أداء فني مميز.

فيما حضرت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم حفل إطلاق المجموعة الرابعة من كتاب مبادرة ((أصوات أجيال المستقبل))، حيث احتفلت بالمواهب الشابة ونجاحاتهم.

وتضمنت أجندة الفعاليات جلسات مميزة مع الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، والدكتورة رفيعة عبيد غباش، مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي.

وخلال المهرجان، أعلن الأديب الياباني البارز توشيكازو كاواجوتشي أنه يعمل على روايته السادسة، فيما أعلنت نجمة ((بوك توك)) والكاتبة المشهورة، ريبيكا ياروس، أنها تعمل على روايتها الثالثة ضمن سلسلة ((الجناح الرابع)).

((العالم ككتاب مفتوح))

وبدأت فعاليات اليوم الأول مع جلسة ((العالم ككتاب مفتوح)) مع الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي واختتمت الجلسة مع إعلان ((إقامة دبي)) عن منح الأديب المصري القدير أحمد بخيت الإقامة الذهبية في إطار مبادرة ((الذهبية للثقافة الأدبية)).

وتضمنت قائمة الضيوف المشاركين؛ عدداً من المبدعين والرواد البارزين في ميادين عديدة، أهمهم: معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة للشباب؛ رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري؛ الكاتب الحائز على الجائزة العالمية للرواية العربية زهران القاسمي؛ والروائي الحائز على جائزة ((البوكر)) العالمية عن روايته ((أغنية النبي)) بول لينش، والفنانة والمبعوثة الثقافية فاطمة لوتاه؛ والكاتب والشاعر علي أبو الريش، والكاتبة ريم الكمالي التي تأهلت للقائمة النهائية للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2022 عن روايتها ((يوميات روز)).

وشمل برنامج المهرجان، الذي أقيم في الفترة بين 31 يناير و6 فبراير 2024 في انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، العديد من الفعاليات ومن بينها فعالية ((ونحن نحب الحياة))؛ ليلة خاصة من الشعر وعروض الأداء تكريماً لأعمال الشاعر الفلسطيني محمود درويش، وجلسة ((برنامج آخر الليل))؛ حوار مشوق يجمع الإعلامي إبراهيم أستادي المعروف بأسلوبه المرح والجريء بثلاثة من المبدعين في مجالاتهم وهم أحمد بخيت وأشرف فقيه وخلود أمير. واختتمت عطلة نهاية الأسبوع الكبرى مع حفل خاص تم فيه توزيع جوائز ((تيك توك)) للكتاب.

كما عادت الأمسية المفضلة لدى جمهور المهرجان، ((أبيات من أعماق الصحراء))، وهي ليلة حافلة بالأدب والشعر تحت السماء المرصعة بالنجوم في مخيم ((كرفان سراي)) ومع نخبة من الشعراء العالميين والمحليين.

وفي أمسية دافئة أخرى، التقى الشعر بأوتار العود في مسرح الفن الرقمي (ToDA) في سوق مدينة جميرا، حيث تروى القصص ويلقى الشعر مع أحمد بخيت، وأمل السهلاوي، ود. شهاب غانم، وعائشة السيفي ومحمد الحبسي. كما نظم المهرجان يوم الشباب، بالشراكة مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والعديد من الفعاليات الأخرى.

الجدير بالذكر أيضاً أن البرنامج قد استضاف كوكبة من أبرز الكتاب والمبدعين الإماراتيين إضافة إلى المواهـب الإماراتية الصاعدة ضمن مجموعة مختلفة من الجلسات والفعاليات ضمن محور ((بالإماراتي)) الذي ترعاه هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)). وضم المحور جلسات عديدة شارك فيها مبدعون إماراتيون المسرح مع كتّاب من حول العالم وغطت الجلسات مواضيع شتى تعكس اهتمامات الجمهور بمختلف شرائحه.

((فتاة العرب))

كما تضمن البرنامج عدداً من حفلات إصدار كتب جديدة ومن أبرزها في مجال الشعر الديوان الذي أطلقته دار ((ELF)) للنشر: ((فتاة العرب)) لعوشة بنت خليفة السويدي، إحدى رائدات الشعر النبطي الإماراتي، والذي جمعته الدكتورة رفيعة غباش، وترجمته للغة الإنجليزية الدكتورة نادية خوندنة.

وفي الأدب الروائي، أطلقت دار ((ELF)) للنشر الترجمة المنتظرة لكتاب ((يوميات روز)) للكاتبة ريم الكمالي؛ وصلت الرواية إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2022، وترجمها إلى اللغة العربية، المترجم تشيب روزيتي.

كما تضمّنت الإصدارات الجديدة مجموعة متنوعة من الكتب في أدب الأطفال والأدب الروائي وغير الروائي، مثل: كتاب ((خارج حدود هذا العالم))، وهو كتاب يعرض مقتطفات حصرية من مهمة معالي الدكتور سلطان سيف النيادي التي دامت لأشهر على متن محطة الفضاء الدولية، كتاب ((كعكة عائشة)) من تأليف الكاتبة جوليا جونسون، ورسم الفنانة ميثاء الخياط، وهو الجزء الثاني لكتاب ((لؤلؤة عائشة)) الذي يروي مغامرات فتاة إماراتية مع جدها؛ كتاب ((موسوعة الإمارات العربية المتحدة))، وهو دليل تعريفي وتفاعلي حول تاريخ دولة الإمارات وموقعها الجغرافي وثقافتها من تأليف الكاتبة فرانشيسكا أفليك؛ النسخة العربية لكتاب ((كعكة عائشة))، من تأليف الكاتبة جوليا جونسون ورسم الفنانة ميثاء الخياط وترجمة نورة الخوري.

واختتم المهرجان فعالياته بيوم مخصص لطلبة المدارس.

قيمة

وعبرت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب والمديرة الإدارية لدار ((ELF)) للنشر، عن مدى سعادتها بنجاح الدورة السادسة عشرة قائلة: ((لم ولن يكتمل نجاح المهرجان دون دعم مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، وكافة الرعاة والشركاء، ولا سيما الراعي الرسمي، طيران الإمارات، والشريك المؤسس، هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))؛ إن أساس نجاح المهرجان اليوم هم أصدقاء المؤسسة وجمهور المهرجان.

يتألف فريقنا من مجموعة صغيرة من الشغوفين بالأدب والثقافة ونعتمد على جهود المتطوعين في إدارة فعالية بهذا الحجم وبهذا الكم من التفاصيل.

جزيل الشكر لفريق مؤسسة الإمارات للآداب الذين يعملون على قدم وساق لتقديم دورة استثنائية للمهرجان، عاماً بعد عام))، وأضافت، ((لكن رحلتنا لم تنتهِ هنا، أمامنا عام كامل سَتُقَدِم فيه المؤسسة الكثير والكثير من الفعاليات والأنشطة على مدار العام وننتظر لقاءكم لنحتفل معاً بحب الأدب في كل يوم ومكان)).