موزة آل مكتوم تطلق كتابها «عندما عانقت السماء»

أطلقت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، كتابها ((عندما عانقت السماء))، أخيراً، ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب الـ 16 في دبي، الذي اختتم فعالياته أمس، إذ يؤرخ الكتاب الصادر عن مجموعة كلمات، لمسيرة المرأة وإنجازاتها في عوالم الفضاء والطيران، ويحتفي بـالمبدعات اللاتي حفرن أسماءهن في سجلات من صنعوا عالم الطيران وفتحن الطريق أمام غيرهن من النساء الطموحات.

وتحدثت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، في جلسة خاصة ضمن فعاليات المهرجان، عن الكتاب، حيث شرحت مضامينه ورؤاه، مبينة أهميته في رصد وتوثيق إنجازات النساء وأدوارهن في تقدم وتطور مجتمعات عالمنا.

وأكدت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، أن الغاية من الكتاب لم تكن مجرد توثيق أسماء النساء اللاتي كسرن حواجز الممكن واحترفهن الطيران وأيضاً وصلن إلى الفضاء، بل توجيه رسالة للأطفال والشباب العرب والفتيات بشكل خاص، تقول: ((إن حدود المنجزات هي بحدود الإيمان بالقدرات والثقة بالطاقات، وإن التاريخ يعلمنا بأن لا مستحيل أمام الإرادة والإصرار)).

وقالت: ((يجسد هذا الكتاب حلماً شخصياً، منذ الطفولة أردت أن أكون طياراً وأن أكتشف العالم من أعلى نقطة وأن أكون على تماس دائم مع إبداعات الخالق وجمال ما خلق. في هذا الكتاب أوجه دعوة لكل من يقرأه لأن يتبع حلمه، لا يوجد أحلام مستحيلة، بل أحلام لم نعمل لتحقيقها بالجهد الكافي، وأتمنى أن يترك كتابي أثراً ليس على الحلم بالطيران فقط، بل على كل طموح وفي كافة المجالات)).

وعبرت الشيخة موزة آل مكتوم، عن سعادتها بالعمل مع ((مجموعة كلمات))، مشيرةً إلى أن نتائج عمل المجموعة التي تجلت في الشكل النهائي لإصدار الكتاب إلى جانب جهد المجموعة في التعريف به ونشره، تظهر الحرفية العالية للفريق الذي أشرف على العمل وقام به.

ويقع الكتاب في أربعة أقسام، يتناول الأول فتوحات النساء للسماء عبر المحاولات الأولى للطيران باستخدام المناطيد والنماذج البدائية للطائرات، ويركز هذا الجزء على جرأة وشجاعة النساء في دخول عالم جديد من المغامرة والمخاطرة والاستكشاف.

ويستحضر القسم الثاني من الكتاب، أسماء أبرز نساء العالم اللاتي حققن أرقاماً قياسية ومنجزات بارزة في عالم الطيران في بلدانهن. أما القسم الثالث، فيسلط الضوء على شراكة المرأة العربية في عالم الطيران الحديث بكافة تخصصاته، ويؤرخ لرائدات الطيران العربيات اللاتي حققن إنجازات غير مسبوقة وتركن بصمات تلهم الأجيال.

أحلام حرة

وفي القسم الرابع من الكتاب، تقدم الشيخة موزة آل مكتوم للقارئ، النساء اللاتي وصلن للفضاء. ويدعو الكتاب بأقسامه الأربعة وبطريقة ملهمة غير مباشرة، الأطفال والشباب والفتيات إلى الإيمان بالحلم وتحريره من قواعد الجغرافيا والمساحات، وإلى العمل المتواصل من أجل تطوير المهارات والقدرات.

وقالت مريم العبيدلي المديرة العامة لمجموعة كلمات: ((يسر مجموعة كلمات إطلاق الإصدار الأول الشيخة موزة آل مكتوم، حيث يقدم الكتاب محطات هامة من مسيرة المرأة التاريخية نحو الشراكة في المجالات غير التقليدية، ومن الجدير ذكره هنا، أن الكتاب يوضح أن المرأة كانت حاضرة في عالم الطيران منذ البدايات...)).