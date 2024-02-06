4 أيام من الاحتفالات برأس السنة الصينية في حديقة برج خليفة

استضافت حديقة برج خليفة في دبي سلسلة فعاليات ((رأس السنة الصينية)) التي استمرت على مدار أربعة أيام، بمشاركة واسعة من الجالية الصينية والمقيمين في الإمارات.

واكتسبت الاحتفالات زخماً خاصاً هذا العام، مواكبةً للذكرى الأربعين للعلاقات الإماراتية - الصينية، مما أضاف إلى الأجواء الاحتفالية بُعداً دبلوماسياً وتقارباً ثقافياً.

عروض فنية

وتميزت الاحتفالات بعروض فنية تقليدية وتكنولوجية عالية، إلى جانب الأطعمة الشهية والألعاب الترفيهية، وذلك في إطار سعي السفارة الصينية لجعل الحدث نافذة للتعريف بالثقافة الصينية وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين.

وأشاد تشانغ يي مينغ، السفير الصيني لدى الإمارات، بالموكب الاحتفالي، معتبراً أنه يعكس الأهمية الكبرى لعيد الربيع كأهم عيد للشعب الصيني ويدل على مستوى العلاقات الرفيع بين البلدين.

وأكد لي شيوي هانغ، القنصل العام الصيني في دبي، أن العادات والثقافة الصينية تحظى بالتقدير في دبي ومن قبل جمهور أوسع من مختلف الجنسيات.

شارك في الفعاليات 25 تشكيلاً، يمثل كل منها الذكرى الأربعين للعلاقات الثنائية، بمشاركة 40 فناناً في كل تشكيل، ما يُظهر الرمزية العميقة للعلاقات الإماراتية الصينية.