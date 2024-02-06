أسبوع دبي للموضة في نسخته الثالثة.. تشكيلات أزياء فريدة

انطلق أسبوع دبي للموضة؛ حدث الموضة الأبرز في المنطقة الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، ببرنامجٍ حافلٍ بالفعاليات والعروض الفريدة، التي تستمر حتى 8 فبراير المقبل.

افتتحت علامة ((ريزمان روزيني)) عروض أزياء النسخة الثالثة من أسبوع دبي للموضة بتشكيلة استثنائية تميزت بالفخامة واستخدام التفاصيل العصرية.

وشهد العرض حضور مجموعة من الممثلات والشخصيات المؤثرة وكبار الشخصيات وعشاق الموضة، الذين ارتدى بعضهم إطلالاتٍ مصممة خصيصاً تحمل اسم العلامة الماليزية الشهيرة. واستوحت دار الأزياء الإلهام في تشكيلتها لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025 من عظمة إمبراطورية المغول، وتحديداً من إطلالات الإمبراطورة ميهرونيسا الشهيرة بأناقتها الفريدة.

واستعرضت العلامة 61 قطعة مميزة، تنسجم فيها القصّات الكلاسيكية واللمسات العصرية، وتتضمن أزياء الدوطي وأثواب الكورتاز وأطقم الشيرواني والسالوار والبيجاما كورتا، التي عكست الهوية الفريدة لعلامة ((ريزمان روزيني)). واستكملت العلامة إطلالاتها بإضافة تصماميم الإكسسوارات المميزة، بما في ذلك الدبابيس والأحزمة ومجموعة من القلائد بتصاميم متقنة.

واختارت علامة ((ريزمان روزيني)) لتشكيلتها لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025 ألواناً مستوحاة من أنواع المعادن المختلفة ولمعانها الجذاب، بما في ذلك الذهبي والبرونزي والفضي والأزرق البرّاق، إلى جانب الأسود الداكن الذي يميز تصاميم الدار، في حين تضمنت الأقمشة الفاخرة المستخدمة حرير اللاميه والتويد المطرّز والساتان الانسيابي الناعم، فضلاً عن الاستخدام المكثف لنسيج التول الشبكي في تصاميم فريدة مع أقمشة التفتا الإيطالية التي تشتهر بها العلامة.

وبرز خلال عرض الأزياء تصميم فستان الزفاف العاجي الملكي لتعلن دار الأزياء بطريقتها الخاصة عن إطلاق خدمة تصميم فساتين الزفاف في سوق منطقة الخليج.

واستضافت علامة ((بلعربي)) لمؤسستها نادين قانصوه خلال الحدث حفل عشاء خاصاً بالتعاون مع متجر ((بلومينغديلز)) في مطعم ((كاسبيا)) للكشف عن تشكيلتها الحصرية الجديدة لشهر فبراير وسط أجواءٍ راقية وأنيقة.

ويواصل أسبوع دبي للموضة فعالياته مع عروض أزياء علامات ((مسز كيبا)) و((آنايا)) و((هوماريف)) و((دار سارة الشرايبي))، التي تشارك أيضاً في أسبوع الأزياء الراقية في باريس.